    Saltillo: atropellan a dos menores en el bulevar V. Carranza; fueron hospitalizadas
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a las dos adolescentes tras el accidente ocurrido en el bulevar Venustiano Carranza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El conductor del vehículo fue asegurado en el lugar mientras autoridades y la aseguradora realizaban las diligencias para el deslinde de responsabilidades

Dos jóvenes de 15 años fueron trasladadas a un hospital de la ciudad luego de verse involucradas en un accidente vial registrado la tarde de este miércoles sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre el bulevar Galerías y la calle Noruega, en la colonia Villa Olímpica, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando Claudia Vanessa y su amiga Evelin, ambas de 15 años, intentaban cruzar el bulevar Venustiano Carranza para incorporarse a los carriles con dirección al Centro de la ciudad.

$!El vehículo Peugeot involucrado quedó detenido en los carriles con dirección a Ramos Arizpe.
El vehículo Peugeot involucrado quedó detenido en los carriles con dirección a Ramos Arizpe. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, los vehículos que circulaban por el primer carril y el carril central les cedieron el paso. Sin embargo, el conductor que transitaba por el carril izquierdo, con dirección a Ramos Arizpe, no logró percatarse de la presencia de las menores.

Se trata de Agustín Alonso ¨N¨, de 29 años, quien conducía un vehículo Peugeot de color oscuro, perteneciente a la empresa de seguridad Sersa. El automovilista circulaba a una velocidad mayor a la permitida, por lo que, pese a frenar, no logró evitar el impacto.

$!Testigos auxiliaron a las menores mientras arribaban los cuerpos de emergencia.
Testigos auxiliaron a las menores mientras arribaban los cuerpos de emergencia. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Las adolescentes se estrellaron contra el costado derecho de la unidad, lo que provocó que ambas cayeran sobre el pavimento. Personas que presenciaron el accidente se acercaron de inmediato para auxiliarlas, mientras que una unidad de la Policía se detuvo en el sitio y permaneció resguardando la zona en espera de la llegada de personal de Tránsito Municipal.

El conductor fue asegurado en el lugar debido a las lesiones presentadas por las menores, en tanto se realizaban las diligencias correspondientes.

$!El conductor fue asegurado por autoridades de Tránsito Municipal mientras se realizaban las diligencias correspondientes tras el accidente.
El conductor fue asegurado por autoridades de Tránsito Municipal mientras se realizaban las diligencias correspondientes tras el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio del accidente para brindar atención prehospitalaria a las jóvenes. Tras ser valoradas, ambas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada.

Posteriormente, el ajustador de la compañía aseguradora se presentó para tomar conocimiento de los hechos y se determinó que serían expedidos los pases médicos necesarios para la atención de las lesionadas, mientras las autoridades competentes realizan el deslinde de responsabilidades.

