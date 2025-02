Saltillo: Aumentan los robos en Colinas de San Francisco; vecinos piden intervención de las autoridades

Según los vecinos, la inseguridad ha escalado a tal grado que sus hogares ya no son seguros

Vecinos de la colonia Colinas de San Francisco, ubicada al sur de Saltillo, denunciaron un alarmante incremento de la violencia en la zona, que ha alcanzado niveles tan graves que las viviendas ya no son un lugar seguro para las familias.

Según los afectados, desde febrero del año pasado ha habido un aumento en los robos. Anteriormente, estos ocurrían una o dos veces al mes; sin embargo, desde noviembre la situación empeoró y, desde el inicio de este año, se han registrado de cinco a seis robos diarios.

Para contrarrestar esta situación, los vecinos han decidido organizarse, realizando rondines por toda la colonia para vigilar azoteas y vehículos en busca de posibles delincuentes. También formaron un grupo de WhatsApp para mantener una comunicación constante, de modo que si alguien observa algo sospechoso, pueda alertar rápidamente a los demás.

El 90% de los residentes trabaja, y aquellos que están disponibles se encargan de patrullar la zona tanto de día como de noche.

Tan solo el pasado jueves, a las 3:40 horas, uno de los delincuentes fue detenido por los vecinos después de que robara electrodomésticos de una vivienda. En total, ese día se vieron afectados tres hogares, por lo que se presentaron las denuncias correspondientes.

Además, recientemente se han registrado al menos tres agresiones perpetradas por los delincuentes, quienes irrumpieron en las viviendas y atacaron a los habitantes. Entre las víctimas se encuentran una joven y dos hombres. Los residentes también expresaron su preocupación por la seguridad de los adultos mayores, quienes se encuentran en mayor riesgo.

“El peligro ya no es si estás o no en casa, a ellos ya no les interesa quién esté dentro”, señalaron los vecinos, quienes han comenzado a recolectar firmas para solicitar la instalación de una caseta de vigilancia en la colonia y poder acudir a ella en caso de emergencia. Hasta ahora, han recolectado más de 200 firmas.

“Ya no hay seguridad ni dentro de las casas”, afirman los residentes.

A pesar de que en noviembre tuvieron una reunión con autoridades de seguridad, quienes se comprometieron a instalar una caseta de vigilancia y realizar rondines, las promesas no se han cumplido. La vigilancia solo se mantuvo durante un mes y, desde entonces, la situación ha empeorado con más robos y agresiones, incluso a plena luz del día.

Los vecinos han solicitado nuevamente una reunión con las autoridades, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Por lo tanto, planean redactar un escrito formal para reiterar su solicitud.