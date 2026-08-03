Saltillo: avanza construcción de la velaria para conciertos en Recreativo CTM; estaría lista en septiembre

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: avanza construcción de la velaria para conciertos en Recreativo CTM; estaría lista en septiembre
    Alrededor del 80 por ciento de la infraestructura ya estaba construida antes del inicio de las adecuaciones. OMAR SAUCEDO

Será para septiembre cuando sea inaugurada para los trabajadores y en noviembre un espectáculo inaugural con un artista

La construcción de la Velaria de los Trabajadores en las instalaciones del Recreativo CTM registra avances importantes y se prevé que el espacio sea inaugurado durante el mes de septiembre, informó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, Tereso Medina Ramírez. Sería en el mes de noviembre cuando tenga una inauguración con un artista.

El dirigente sindical señaló que la obra forma parte de un proyecto para ampliar la capacidad de infraestructura del complejo recreativo y ofrecer un recinto adecuado para la realización de eventos de gran formato dirigidos a la base trabajadora y a la comunidad.

“Falta construir el escenario que va a ser un escenario imponente. Creo que no creo que no va a haber un escenario mejor que no sea la Velaria CTM, la Velaria de los trabajadores. Y eso es lo que falta”, señaló en entrevista.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-construiran-en-recreativo-ctm-velaria-para-conciertos-con-capacidad-para-6-mil-personas-BE20242388

“Para el grito de la Independencia en septiembre estaríamos ya pensando en la posibilidad de la inauguración formal”, señaló.

La velaria se construye sobre uno de los campos de béisbol del Recreativo CTM, un espacio con medidas oficiales y gradas que permanecía sin actividad deportiva desde hace más de 15 años.

El proyecto aprovecha la infraestructura existente del inmueble, que ya contaba con el terreno y graderías con capacidad para albergar a más de seis mil personas sentadas.

Debido a ello, alrededor del 80 por ciento de la infraestructura ya estaba construida, por lo que la inversión se concentró en la instalación del domo y en diversas adecuaciones para acondicionar el espacio.

Desde la presentación del proyecto, Tereso Medina explicó que la nueva velaria busca atender la necesidad de contar en Saltillo con un espacio de grandes dimensiones para la celebración de eventos masivos, entre ellos las tradicionales posadas navideñas organizadas por la central obrera.

“Primero va a ser la inauguración en donde nos vamos a dar cita todos los trabajadores y empresarios, líderes sindicales, gobierno, esa es nuestra intención. Y será posiblemente en el mes de noviembre, en cuanto se haga el primer espectáculo inaugural”, añadió.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
megaobras

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Ctm

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Pensando a futuro

Morena: Pensando a futuro
true

Saltillo: ¿Qué nos queda?
true

POLITICÓN: 10 mil metros de bosque talados en Arteaga y el municipio... sin ver nada

La señora Rosa de Guadalupe Gutiérrez, “Tita”, relata cómo se manipuló la escena y las graves anomalías que obligaron a reabrir el expediente de su hija Elisa.

Coahuila: ‘Caso Elisa Loyo marca precedente y obliga al Estado Mexicano a investigar muertes violentas con perspectiva de género’
Más de 40 estaciones de degustación, vinos de Coahuila y música en vivo formarán parte de la décimo sexta edición del festival.

Anuncian venta de boletos para el Festival de la Paella 2026 en Saltillo; habrá precios desde 600 pesos
La suspensión reavivó las referencias al antecedente de violencia doméstica que involucró al pelotero venezolano en 2016.

¿Quién es Danry Vásquez? El pelotero sancionado por la LMB que estuvo involucrado en un caso de violencia doméstica
Las imágenes de decenas de miles de migrantes procedentes del África subsahariana intentando saltar vallas y nadar alrededor de los muelles para entrar en la ciudad española de Ceuta han despertado el temor en Europa a una nueva crisis migratoria.

Italia toma una medida ‘extraordinaria’ después de que 60 mil migrantes irrumpieran en una ciudad española
La presión sobre el sistema eléctrico ha aumentado a medida que Cuba lucha por asegurar las importaciones de combustible.

Cuba se sume en la oscuridad tras el colapso de su red eléctrica