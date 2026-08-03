Saltillo: avanza construcción de la velaria para conciertos en Recreativo CTM; estaría lista en septiembre

“Falta construir el escenario que va a ser un escenario imponente. Creo que no creo que no va a haber un escenario mejor que no sea la Velaria CTM, la Velaria de los trabajadores. Y eso es lo que falta”, señaló en entrevista.

El dirigente sindical señaló que la obra forma parte de un proyecto para ampliar la capacidad de infraestructura del complejo recreativo y ofrecer un recinto adecuado para la realización de eventos de gran formato dirigidos a la base trabajadora y a la comunidad.

La construcción de la Velaria de los Trabajadores en las instalaciones del Recreativo CTM registra avances importantes y se prevé que el espacio sea inaugurado durante el mes de septiembre, informó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, Tereso Medina Ramírez. Sería en el mes de noviembre cuando tenga una inauguración con un artista.

“Para el grito de la Independencia en septiembre estaríamos ya pensando en la posibilidad de la inauguración formal”, señaló.

La velaria se construye sobre uno de los campos de béisbol del Recreativo CTM, un espacio con medidas oficiales y gradas que permanecía sin actividad deportiva desde hace más de 15 años.

El proyecto aprovecha la infraestructura existente del inmueble, que ya contaba con el terreno y graderías con capacidad para albergar a más de seis mil personas sentadas.

Debido a ello, alrededor del 80 por ciento de la infraestructura ya estaba construida, por lo que la inversión se concentró en la instalación del domo y en diversas adecuaciones para acondicionar el espacio.

Desde la presentación del proyecto, Tereso Medina explicó que la nueva velaria busca atender la necesidad de contar en Saltillo con un espacio de grandes dimensiones para la celebración de eventos masivos, entre ellos las tradicionales posadas navideñas organizadas por la central obrera.

“Primero va a ser la inauguración en donde nos vamos a dar cita todos los trabajadores y empresarios, líderes sindicales, gobierno, esa es nuestra intención. Y será posiblemente en el mes de noviembre, en cuanto se haga el primer espectáculo inaugural”, añadió.