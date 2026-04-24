Saltillo: construirán en Recreativo CTM velaria para conciertos con capacidad para 6 mil personas

El Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, informó sobre la construcción de la nueva “velaria de los trabajadores” en las instalaciones del Recreativo CTM en Saltillo. En entrevista exclusiva para VANGUARDIA, explicó que la obra consiste en la transformación de uno de los campos de béisbol del complejo, el cual cuenta con medidas oficiales y gradas, pero que no ha sido utilizado para el deporte en más de 15 años.

El proyecto aprovechará la infraestructura existente, que incluye el terreno y las gradas con capacidad para albergar a más de 6 mil personas sentadas. Las obras iniciaron hace aproximadamente cinco meses con la cimentación y colocación de bases para soportar la estructura metálica que cubrirá el recinto, misma que ya puede ser apreciada desde el exterior del Recreativo. El líder sindical señaló que los trabajos más complejos, correspondientes a los arcos y soportes, ya fueron concluidos y actualmente se encuentran en la etapa de montaje de la malla sombra. “La obra empezó hace como cuatro o cinco meses. Lo más tardado fue construir las bases y los cimientos para que soportan esa estructura”, señaló el secretario general.





La inversión para los arcos y la cubierta se estima en 40 millones de pesos, presupuesto que se ha optimizado mediante gestiones con empresas proveedoras de materiales, además del aprovechamiento de la infraestructura del campo de beisbol. Medina Ramírez aclaró que el 80 por ciento de la infraestructura total ya estaba construida, por lo que el recurso se destinó específicamente al domo y mejoras del espacio. “La malla sombra quedó en unos 40 millones de pesos en total. Se está haciendo con apoyos de gestiones naturales y de los sindicatos”, afirmó. También agregó que el financiamiento de la obra proviene de las aportaciones de los trabajadores y no contempla deudas externas para la organización sindical. CANCHAS SERÁN ESTACIONAMIENTO Para cumplir con el reglamento de construcción, Medina Ramírez aseguró que se habilitarán dos campos de béisbol contiguos como áreas de estacionamiento cuando haya eventos. El espacio contará con cajones suficientes para cumplir la norma que exige un lugar de estacionamiento por cada ocho personas presentes en el recinto. “Quien lleve su vehículo y se estacione, va a encontrar su vehículo seguro porque el recreativo está todo bardeado y está todo seguro”, agregó.

Añadió que la apertura y puesta en marcha de la velaria se tiene proyectada para dentro de dos meses, una vez que se concluyan los detalles finales de la obra, además de que aún no se tiene el nombre de la velaria. ESPACIO PARA EVENTOS SOCIALES Tereso Medina destacó que la velaria resolverá la falta de espacios amplios en Saltillo para la realización de eventos de gran escala como las posadas navideñas. “En las posadas siempre las empresas y los trabajadores andan batallando porque en Saltillo no hay y buscan bodegas para hacer sus posadas”, expuso el representante. El diseño de la techumbre es flexible, lo que permitiría desmontar la estructura en un futuro si el deporte del béisbol recobra relevancia en el sindicato. Respecto al enfoque de la organización, el líder cetemista señaló que estas obras forman parte de un sindicalismo que busca estabilidad laboral en la región. “No solamente se trabaja para luchar por mejores salarios, sino también por tener trabajadores que tengan acceso a la cultura y a la recreación”, señaló. Finalmente, Medina Ramírez destacó que el sindicato ha brindado estabilidad a la región por más de 30 años mediante un modelo progresista y democrático.

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