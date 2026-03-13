Saltillo: Bloqueo en bulevar Fundadores: Trabajadores de Salud Casa por Casa exigen pagos retenidos
Denuncian retraso de sueldos, falta de prestaciones sociales y de comunicación laboral
Desde la mañana de este viernes 13 de marzo, el bulevar Fundadores de Saltillo registra una intensa movilización y afectaciones viales debido a una manifestación y cierre parcial de la circulación por parte de un grupo de aproximadamente 20 trabajadores del sector salud.
Los manifestantes, quienes se identificaron como integrantes del programa “Salud casa por casa”, protestaron frente a la delegación de la Secretaría de Bienestar para exigir el pago de sus servicios.
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“Vimos a la persona que nos coordina y nos dijo que nos atendería, pero entró y ya no salió”, indicaron los manifestantes.
Según las declaraciones de los afectados, se les ha retenido su sueldo quincenal, el cual asciende a 8 mil pesos por trabajador y estiman que la deuda total de la dependencia hacia el personal podría alcanzar el millón de pesos.
CONDICIONES LABORALES BAJO LA LUPA
Además de la falta de pago, la protesta fue utilizada para visibilizar otras precariedades laborales. Los trabajadores aseguraron que existe la falta de prestaciones sociales, señalando que carecen de atención médica, lo que los deja desprotegidos ante cualquier enfermedad o emergencia.
Asimismo, acusaron la imposición de metas de hasta 120 consultas quincenales, bajo la supuesta advertencia de que, de no cumplirlas, no se les liberaría el pago. No obstante, indican que en los casos en que no se pagaban, no les solían retener el sueldo. Ante esta situación hicieron un llamado al delegado de Bienestar, Américo Villarreal, para que los atienda y solucionen el pago de su sueldo.
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IMPACTO VIAL EN EL ORIENTE DE SALTILLO
El bloqueo inició alrededor de las 09:00 HORAS, coincidiendo con el horario de entrada de los funcionarios públicos, y se ha mantenido hasta pasadas las 15:00 horas.
Esta acción ha generado un intenso caos vial en una de las arterias más importantes de la ciudad, afectando principalmente a los habitantes de colonias como Mirasierra, Zaragoza, Morelos, Loma linda, Misión Cerritos y Prado de San José.
Cabe destacar que el bulevar Fundadores es la principal vía de conexión entre Saltillo y Arteaga, por lo que la carga vehicular se ha extendido por la zona.
Hasta el momento (16:30 horas), los trabajadores permanecen a la espera de un diálogo formal con las autoridades de la delegación de Bienestar para obtener claridad sobre su futuro económico y la fecha exacta en que se realizarán los depósitos pendientes.