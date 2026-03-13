Saltillo: Bloqueo en bulevar Fundadores: Trabajadores de Salud Casa por Casa exigen pagos retenidos

Desde la mañana de este viernes 13 de marzo, el bulevar Fundadores de Saltillo registra una intensa movilización y afectaciones viales debido a una manifestación y cierre parcial de la circulación por parte de un grupo de aproximadamente 20 trabajadores del sector salud.

Los manifestantes, quienes se identificaron como integrantes del programa “Salud casa por casa”, protestaron frente a la delegación de la Secretaría de Bienestar para exigir el pago de sus servicios.

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“Vimos a la persona que nos coordina y nos dijo que nos atendería, pero entró y ya no salió”, indicaron los manifestantes.

Según las declaraciones de los afectados, se les ha retenido su sueldo quincenal, el cual asciende a 8 mil pesos por trabajador y estiman que la deuda total de la dependencia hacia el personal podría alcanzar el millón de pesos.

CONDICIONES LABORALES BAJO LA LUPA

Además de la falta de pago, la protesta fue utilizada para visibilizar otras precariedades laborales. Los trabajadores aseguraron que existe la falta de prestaciones sociales, señalando que carecen de atención médica, lo que los deja desprotegidos ante cualquier enfermedad o emergencia.