Reconocen a seis mujeres con el Premio Municipal de la Mujer 2026 en Saltillo

En el marco de las actividades por el mes de la mujer, el Ayuntamiento de Saltillo entregó el Premio Municipal de la Mujer 2026 durante una ceremonia realizada en el Museo del Desierto, donde se reconoció la trayectoria y aportaciones de seis mujeres destacadas en distintos ámbitos de la sociedad.

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González dirigió un mensaje en el que destacó el papel de las mujeres en el desarrollo de la ciudad.

“Las mujeres de Saltillo han demostrado con su trabajo, liderazgo y compromiso que son parte fundamental del desarrollo de nuestra comunidad”, expresó el edil.

Además, agregó que reconocer la labor de mujeres destacadas también es una forma de impulsar la igualdad y visibilizar las contribuciones que realizan en distintos sectores.

Las galardonadas fueron Ludivina Leija Rodríguez, en la categoría de activismo social; Viviana Montserrat Quintana Rodríguez, en el ámbito cultural; Vanessa Martínez Sosa, en la categoría académica y científica; Carolina Guadalupe Villela, como emprendedora; San Juana Benavides, en el ámbito rural, y Lucero Salazar Sánchez, en la categoría industrial.

Durante la ceremonia, algunas de las galardonadas compartieron reflexiones sobre su trayectoria y el impacto de su trabajo. Ludivina Leija señaló que a lo largo de los años ha procurado que su labor tenga un impacto más allá de lo personal, impulsando programas de becas que han permitido que más de mil personas continúen su formación académica. Por su parte, Viviana Montserrat Quintana expresó que Saltillo ha sido una ciudad clave en su vida, pues aquí aprendió a construir su camino y a seguir sus sueños.

Vanessa Martínez destacó que, en los últimos 25 años, ha observado un avance favorable en la participación de niñas, jóvenes y mujeres dentro del sistema de ciencia y tecnología en Coahuila, con mayor presencia y reconocimiento.

Carolina Guadalupe Villela explicó que su trabajo se centra en impulsar proyectos educativos y tecnológicos en la ciudad, con formación en programación, robótica e inteligencia artificial para niños, jóvenes y adultos.

Por su parte, Sanjuana Benavides relató su labor de gestión en comunidades rurales, apoyando a adultos mayores con medicamentos, materiales y otros apoyos.

En representación de las galardonadas, Lucero Guadalupe Salazar expresó que “cuando una mujer camina con propósito, su luz no solo ilumina su camino, también abre camino para muchas más”.