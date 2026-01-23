Saltillo: bomberos acuden a sofocar incendio de autopartes en arroyo de Lomas de Zapalinamé
Vecinos denunciaron que quienes habitan cerca del arroyo suelen acumular autopartes y quemarlas regularmente, situación que no ha sido atendida por las autoridades
Personal del cuerpo de bomberos acudió la mañana de este viernes al llamado por un incendio en la colonia Lomas de Zapalinamé, luego de que desde varios puntos de la ciudad se observara una columna de humo, en Saltillo.
El siniestro se registró en el interior del arroyo, donde, según vecinos, en diversas ocasiones se ha prendido fuego a material plástico de autopartes.
Elementos de la Policía Municipal se encontraban en el lugar y, al arribo de los bomberos, se les indicó la ubicación exacta del incendio, iniciando de inmediato las labores de control.
Fue necesario descender al interior del arroyo para sofocar el fuego y remover el material que se estaba quemando, con el fin de evitar que se reavivara.
Vecinos comentaron que las personas que viven en la calle cercana al sitio del incendio acumulan autopartes y queman las que no les sirven, sin que la autoridad intervenga al respecto.