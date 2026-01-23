Saltillo: bomberos acuden a sofocar incendio de autopartes en arroyo de Lomas de Zapalinamé

Personal del cuerpo de bomberos acudió la mañana de este viernes al llamado por un incendio en la colonia Lomas de Zapalinamé, luego de que desde varios puntos de la ciudad se observara una columna de humo, en Saltillo.

El siniestro se registró en el interior del arroyo, donde, según vecinos, en diversas ocasiones se ha prendido fuego a material plástico de autopartes.

