Ignora el rojo y se estrella contra transporte de personal, al norte de Saltillo
Personal de tránsito se encargó de realizar el deslinde de responsabilidades y documentar los daños materiales en ambas unidades
Un accidente vial se registró la mañana de este viernes en el cruce del bulevar Los Pastores y Camino al Seminario, donde se vieron involucrados una camioneta Ford Explorer y un camión de transporte de personal de la empresa Settepi, en Saltillo.
De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, la camioneta Ford Explorer, conducida por Jesús Alberto ¨N¨, de 34 años, circulaba sobre Los Pastores con dirección a Camino al Seminario con la intención de incorporarse rumbo al bulevar Óscar Flores Tapia.
Al llegar al cruce, el conductor de la Ford Explorer no respetó la luz roja del semáforo y continuó su marcha, lo que provocó el impacto con el camión de la empresa Settepi, conducido por Luis Carlos ¨N¨, de 64 años.
El camión de transporte de personal circulaba por Camino al Seminario con dirección al Libramiento, contando con luz verde, cuando fue impactado en el costado derecho, a la altura de la puerta.
Tras el accidente, no se reportaron personas lesionadas, aunque ambas unidades presentaron daños materiales. Personal de tránsito acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades.