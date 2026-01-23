Ignora el rojo y se estrella contra transporte de personal, al norte de Saltillo

Saltillo
/ 23 enero 2026
    Ignora el rojo y se estrella contra transporte de personal, al norte de Saltillo
    Elementos de tránsito acudieron al cruce de Los Pastores y Camino al Seminario para tomar conocimiento del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Personal de tránsito se encargó de realizar el deslinde de responsabilidades y documentar los daños materiales en ambas unidades

Un accidente vial se registró la mañana de este viernes en el cruce del bulevar Los Pastores y Camino al Seminario, donde se vieron involucrados una camioneta Ford Explorer y un camión de transporte de personal de la empresa Settepi, en Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, la camioneta Ford Explorer, conducida por Jesús Alberto ¨N¨, de 34 años, circulaba sobre Los Pastores con dirección a Camino al Seminario con la intención de incorporarse rumbo al bulevar Óscar Flores Tapia.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: encuentran a hombre de 60 años sin vida sobre su cama en Lomas del Refugio

$!La camioneta Ford Explorer y el camión de transporte de personal resultaron con daños materiales tras el choque.
La camioneta Ford Explorer y el camión de transporte de personal resultaron con daños materiales tras el choque. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al llegar al cruce, el conductor de la Ford Explorer no respetó la luz roja del semáforo y continuó su marcha, lo que provocó el impacto con el camión de la empresa Settepi, conducido por Luis Carlos ¨N¨, de 64 años.

$!El impacto se produjo cuando la camioneta no respetó la luz roja del semáforo.
El impacto se produjo cuando la camioneta no respetó la luz roja del semáforo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El camión de transporte de personal circulaba por Camino al Seminario con dirección al Libramiento, contando con luz verde, cuando fue impactado en el costado derecho, a la altura de la puerta.

Tras el accidente, no se reportaron personas lesionadas, aunque ambas unidades presentaron daños materiales. Personal de tránsito acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades.

