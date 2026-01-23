Ignora el rojo y se estrella contra transporte de personal, al norte de Saltillo

Un accidente vial se registró la mañana de este viernes en el cruce del bulevar Los Pastores y Camino al Seminario, donde se vieron involucrados una camioneta Ford Explorer y un camión de transporte de personal de la empresa Settepi, en Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, la camioneta Ford Explorer, conducida por Jesús Alberto ¨N¨, de 34 años, circulaba sobre Los Pastores con dirección a Camino al Seminario con la intención de incorporarse rumbo al bulevar Óscar Flores Tapia.

