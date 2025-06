Saltillo: Busca Javier Díaz a mujer que rescató a otra en distribuidor vial

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció públicamente la valentía de Sarai Ugarte, una ciudadana que el pasado 16 de junio descendió de su vehículo para evitar que una mujer se arrojara del puente en el distribuidor vial El Sarape.

De acuerdo con testigos, Sarai detuvo su auto, corrió hacia la mujer en crisis y la abrazó, alejándola del borde del puente. Su intervención inmediata evitó una tragedia y fue registrada en video por automovilistas que presenciaron la escena.

Díaz González informó que buscará a Sarai este viernes para agradecerle personalmente su acto heroico.

“Una persona que, sin conocer a la otra, toma este tipo de acciones, pues la verdad mi más sincero reconocimiento. No la conozco, no he podido hablar con ella, a ver si el día de mañana puedo localizarla para agradecer lo que hizo en beneficio de de una saltillense”, declaró Díaz González.

El edil también destacó el sentido de comunidad que distingue a Saltillo y que la ha posicionado como una de las mejores ciudades del país, según diversos indicadores.

“Yo creo que desde nuestras diferentes trincheras tenemos que echarle todas las ganas aportar un granito arena para que Saltillo siga siendo de las mejores ciudades para vivir”, dijo.