POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

I. INFORME TARDÍO

El diputado morenista Alberto Hurtado presentará este miércoles por la tarde su segundo “informe legislativo” en el Auditorio Saltillo. Más allá del contenido, lo que ha llamado la atención es la forma como el evento se ha difundido: espectaculares por doquier –dicen que ya van más de 40– y presencia constante en medios. Para quienes siguen la política local, todo apunta a que el legislador busca mostrar fuerza... o al menos la apariencia de tenerla. El detalle que no pasa inadvertido: eligió el mismo lugar donde el PRI realizó su Consejo Político Estatal con lleno total. ¿Coincidencia o desafío?

II. PRUEBA

El Auditorio Saltillo es amplio y simbólico, pues recientemente fue el escenario donde el tricolor presumió músculo con su estructura partidista. Por eso, entre los enterados se comenta que será una buena prueba para medir el verdadero poder de convocatoria del diputado Hurtado. ¿Podrá llenarlo por su cuenta o se verá obligado a echar mano de otras “ayudas”? Por lo pronto, entre sus espectaculares, otras “generosas” acciones y la elección de sede, el morenista se colocó en el foco de los politólogos de café...

III. AHMSA: ¿OTRO RETRASO?

Aunque ya se había fijado la fecha de subasta para los activos de Altos Hornos, el síndico de quiebra Víctor Manuel Aguilera insiste en retrasar todo. La jueza Ruth Haggi Huerta, responsable del concurso mercantil, recibió otra petición para modificar los tiempos. Oficialmente, las ofertas se recibirían hasta el 16 y el fallo se daría a conocer el 30 de enero. Pero Aguilera parece tener más interés en prolongar su encargo –remunerado con 200 mil pesos mensuales– que en darle certeza a Monclova. La quiebra se volvió un negocio. ¿Y los trabajadores? Que esperen.

IV. SIGUE LA INCERTIDUMBRE

En la región centro ya no hay paciencia. Mientras trabajadores, acreedores y proveedores piden una resolución, el proceso se empantana. La jueza Haggi Huerta debe decidir si sigue cediendo a las solicitudes de su síndico o si, de una vez, hace valer el calendario. Cada aplazamiento erosiona más la confianza y alimenta el enojo. Para Monclova no hay tiempo que perder. Pero para Aguilera, el tiempo es dinero... literalmente. ¿Hasta cuándo seguirán lucrando con la incertidumbre de toda una región?

V. ROSCA Y PROVOCACIÓN

La exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, viajó ayer a Saltillo para comparecer ante la Auditoría Superior del Estado, pero también vino a lo que más le gusta: provocar. Anunció en redes que aprovecharía su visita a la ciudad para ir a la Plaza de Armas, justo cuando el Gobernador partiría la tradicional rosca de Reyes. Y cumplió. Con celular en mano y rodeada de su comitiva, lanzó insultos y vulgaridades. El problema no fue sólo su presencia, sino que algunas lideresas del tricolor le siguieron el juego: la enfrentaron a gritos, y una incluso la empujó. Un show innecesario. Tania tiró la piedra... y le respondieron.

VI. ¿DESAFÍO?

Nos cuentan que el incidente obligó a reaccionar, aunque de forma sutil y sin admitir que se debía a la presencia de la exedil. Los organizadores pidieron a la prensa ingresar a Palacio; el gobernador partió la rosca y no se quedó a convivir –como es costumbre– largo rato. El protocolo se recortó. Todo por una provocación y una reacción que no ayudó. Porque Tania fue a lo suyo –gritar, incomodar, buscar reflectores–, y le dieron lo que quería: una escena. En vez de ignorarla, cayeron. ¿De dónde saca tanta “valentía” la exalcaldesa?

VII. NO LO NECESITAN, PERO...

En el cuartel tricolor, nos dicen, las huestes que encabeza, coordina y dirige Carlos Robles Loustaunau tienen claras dos cosas de cara al proceso electoral en marcha: la primera es que no necesitan aliarse con nadie para lograr sus objetivos, tal como quedó demostrado en el proceso electoral de 2023, cuando ganaron en los 16 distritos de la entidad... remolcando a sus aliados del PAN. La segunda es que sí “les conviene” integrar una coalición y por eso ya tienen amarrada con dicho propósito a la UDC, de Lenin Pérez Rivera... y siguen a la espera de que los albiazules terminen de desojar la margarita.

VIII. ALQUIMIA ELECTORAL

¿Y por qué “les conviene” ir en coalición y no solos? Pues porque así es como se consigue capturar más asientos en el Congreso de los que establece la Ley para quien obtiene el “carro completo” en las urnas. O sea, exactamente el mismo “milagro” que ha hecho Morena a nivel nacional y que le permite, con poco más del 50 por ciento de los votos, tener el 75 por ciento de las bancas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

IX. SIN CAMBIO

Una de las expectativas que se tenía, hace un par de años, con la llegada de Susana Estens a la Secretaría del Medio Ambiente, era que finalmente alguien le pondría atención al grave problema de contaminación atmosférica que padecemos en la Región Sureste. Su origen como activista en la sociedad civil y su preparación en el tema volvían razonable esperar un viraje importante en el rumbo de la dependencia. Pero 25 meses después va quedando claro que el tema no es prioridad, a pesar de que es un problema creciente. Y para muestra ahí están las cifras de 2025, año en que el número de días con mala calidad del aire creció en relación con el año previo.