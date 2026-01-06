¿Notaste ese desfase de 5 millonésimas de segundo en tu reloj? Te explicamos qué pasó

Vida
/ 6 enero 2026
    ¿Notaste ese desfase de 5 millonésimas de segundo en tu reloj? Te explicamos qué pasó
    Algunos de los relojes atómicos más precisos de EE. UU. sufrieron una leve interrupción. IMAGEN: R. ESKALIS/NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY / NYT

Probablemente, no te diste cuenta, y el impacto fue mínimo porque otros relojes gubernamentales siguieron funcionando.

Por: Mike Ives and Adeel Hassan

Algunos de los relojes atómicos más precisos de EE. UU. sufrieron una leve interrupción luego de que fuertes vientos en Colorado provocaran la falla de un generador.

La semana pasada el tiempo pareció dar un pequeño salto cuando algunos de los relojes más precisos del mundo se vieron afectados por un apagón provocado por el viento. Los relojes se desfasaron por aproximadamente cinco millonésimas de segundo, mucho más rápido que un parpadeo o un chasquido de dedos.

Probablemente, no te diste cuenta, y el impacto fue mínimo porque otros relojes gubernamentales siguieron funcionando como de costumbre.

Sin embargo, para un estándar de tiempo que se utiliza como punto de referencia para todo, desde los celulares hasta las aplicaciones aeroespaciales, hasta el más pequeño de los retrasos, podría ser un gran problema.

Algunos de los relojes atómicos de alta precisión del gobierno de Estados Unidos se encuentran en el campus de Boulder, Colorado, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por su sigla en inglés), la agencia federal que supervisa el Servicio de Hora en Internet. Mientras los fuertes vientos azotaban Colorado el miércoles, falló un generador, provocando un retraso de alrededor de cinco millonésimas de segundo, según un mensaje que Jeff Sherman, funcionario del instituto, envió a una lista pública de correos electrónicos.

La precisión de la hora oficial estadounidense es importante para las aplicaciones científicas, las telecomunicaciones y las infraestructuras críticas, en las que es necesaria la sincronización entre dos o más lugares, como para los dispositivos GPS, las transacciones bancarias y bursátiles e incluso para los correos electrónicos.

Pero el impacto de la semana pasada fue “mínimo”, según Rebecca Jacobson, del NIST, porque el sistema de la agencia está diseñado en torno a una red dispersa de relojes y servidores.

“Nadie lleva el registro del tiempo solo”, escribió Jacobson en un correo electrónico, “y las redundancias incorporadas a nuestro sistema nacional de cronometraje están diseñadas exactamente para sucesos como este”.

Los relojes atómicos no son relojes ordinarios. El reloj atómico más sofisticado de las instalaciones de Boulder utiliza láseres, detectores y microondas finamente sintonizadas, entre otros artilugios, para extraer impulsos cronométricos de los átomos de cesio.

Ese reloj es tan preciso que, si hubiera empezado a funcionar hace 100 millones de años, hoy estaría desfasado menos de un segundo, según el NIST.

El Servicio de Hora en Internet permite a las computadoras y otros dispositivos conectados en red sincronizar sus relojes internos con la hora oficial de Estados Unidos, según el NIST. Muchos dispositivos están preprogramados para consultarlo una vez al día, o cada hora, señaló la agencia. La hora de nuestros celulares procede de estos relojes atómicos, aunque indirectamente.

El trastorno general fue mínimo, dijo Sherman, en parte porque los relojes atómicos de otras instalaciones de Estados Unidos, como los de Fort Collins en Colorado, y Gaithersburg en Maryland, no se vieron afectados. También señaló que muchas personas en Estados Unidos acceden a la hora oficial estadounidense a través de internet, donde las desviaciones de una milésima de segundo son habituales.

Algunos enlaces directos de fibra óptica se vieron afectados por el reciente apagón, dijo Sherman en su correo electrónico, sin dar más detalles.

Sin embargo, quienes dependen de los servidores del NIST también tienen acceso a otras redes en otras ubicaciones para garantizar un servicio ininterrumpido, por lo que aún no está claro cuál fue el alcance del impacto para ellos.

Afortunadamente, como dijo Jacobson, “el tiempo no se descompuso”.

https://www.nytimes.com/es/2025/12/23/espanol/ciencia-y-tecnologia/reloj-atrasa-desfase.html

Temas


Mundo
Tecnología
Viral

The New York Times

The New York Times

The New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York y cuyo editor es Arthur Gregg Sulzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y muchos otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta 2018, el periódico lo ha ganado 125 veces.​

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Maduro: Por no estar en Morena

Maduro: Por no estar en Morena
true

Viene negro negro para México
true

POLITICÓN: Sheinbaum responde a crisis del gusano barrenador con recursos insuficientes frente a pérdidas millonarias
Montenegro habría modificado legalmente su identidad de sexo para asumirse como mujer y solicitar la aplicación de la “perspectiva de género” ante un juez, con la intención de evitar el pago de la pensión alimentaria y revertir procedimientos legales en su contra.

Se viraliza caso de abogado que cambia de género para no pagar pensión, en la región Laguna
El presidente venezolano se declaró no culpable de narcoterrorismo y posesión de armas ante juez en EU.

Borra EU de expediente alusión a Maduro como líder del Cártel de los Soles
Saltillo espera la llegada de una masa de aire polar que congelará el termómetro este domingo, dejando la posibilidad de paisajes blancos en las zonas altas de la región.

Frente ártico amenaza a Saltillo el fin de semana: se espera drástico descenso térmico y probabilidad de aguanieve
Santos Laguna realizó cuatro incorporaciones para fortalecer su plantel de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.

Santos Laguna: ¿Quiénes son los refuerzos del equipo para el Clausura 2026?
En diciembre de 2023, Ethan Dallas envió un mensaje a su madre, Becca Dallas, diciéndole que algo le preocupaba.

Un niño hizo un amigo en Roblox. Su relación era siniestra