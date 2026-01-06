Saltillo: aumentan días con mala calidad del aire del 2024 al 2025

Los días con calidad del aire de mala a extremadamente mala en Saltillo aumentaron en 2025 en comparación con el total registrado durante todo 2024.

VANGUARDIA dio seguimiento al Monitoreo de la Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA) a través de su página web, donde se publica cada hora la información captada por la estación ubicada en la Secretaría de Finanzas, en el Centro Histórico de la ciudad.

De los 366 días que transcurrieron en 2024, en 158 se registró una calidad del aire mala, muy mala o extremadamente mala. Esta cifra se incrementó a 164 días de los 365 contabilizados en 2025.

Se considera que un día presenta mala calidad del aire cuando se superan los niveles recomendados en el Índice Aire y Salud en alguno de los seis contaminantes criterio: ozono (O₃), dióxido de azufre (SO₂), dióxido de nitrógeno (NO₂), monóxido de carbono (CO), partículas suspendidas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) y partículas de hasta 10 micrómetros (PM10).