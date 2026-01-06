Saltillo: aumentan días con mala calidad del aire del 2024 al 2025
La SMA prepara desde el año pasado un Programa de Prevención para la atención de posibles riesgos a la salud de la población
Los días con calidad del aire de mala a extremadamente mala en Saltillo aumentaron en 2025 en comparación con el total registrado durante todo 2024.
VANGUARDIA dio seguimiento al Monitoreo de la Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA) a través de su página web, donde se publica cada hora la información captada por la estación ubicada en la Secretaría de Finanzas, en el Centro Histórico de la ciudad.
De los 366 días que transcurrieron en 2024, en 158 se registró una calidad del aire mala, muy mala o extremadamente mala. Esta cifra se incrementó a 164 días de los 365 contabilizados en 2025.
Se considera que un día presenta mala calidad del aire cuando se superan los niveles recomendados en el Índice Aire y Salud en alguno de los seis contaminantes criterio: ozono (O₃), dióxido de azufre (SO₂), dióxido de nitrógeno (NO₂), monóxido de carbono (CO), partículas suspendidas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) y partículas de hasta 10 micrómetros (PM10).
A partir de que la calidad del aire es clasificada como “mala”, el Índice señala que el nivel de riesgo es alto, por lo que se recomienda a la población en general reducir las actividades vigorosas al aire libre.
Este nivel de riesgo también advierte que, en personas con enfermedades respiratorias —como EPOC o asma— y cardiacas —como angina de pecho—, aumenta la probabilidad de agravamiento de los padecimientos, disminuye la tolerancia a la actividad física y se incrementa el riesgo de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.
En el nivel de riesgo extremadamente alto, se recomienda a toda la población permanecer en espacios interiores y acudir al médico en caso de presentar síntomas respiratorios o cardiacos.
PREPARAN PROGRAMA DE PREVENCIÓN
En entrevista con VANGUARDIA realizada a principios de septiembre del año pasado, la SMA informó que trabaja en la elaboración de un Programa de Prevención de Contingencias Ambientales Atmosféricas.
El objetivo del programa es establecer medidas concretas de actuación ante eventos de contaminación severa, con el fin de proteger la salud de la población. En ese momento, Santiago Barrios Rosillo, subsecretario de Gestión Ambiental de la dependencia, explicó que el borrador del documento ya había sido compartido con expertos y consultores externos para su análisis.
Además de las estaciones normadas que operan en Saltillo y Ramos Arizpe, la SMA amplió el monitoreo de la calidad del aire mediante la instalación de 30 sensores de bajo costo, los cuales miden la presencia de partículas PM2.5.