Saltillo: Rutas alimentadoras se desplegarán en cinco etapas; arrancan en el sur

    Se priorizarán zonas con alta densidad poblacional y trayectos largos para mejorar tiempos y conexiones, afirmó Díaz González.

El alcalde Javier Díaz González informó que la primera fase cubrirá rutas del sur hacia el norte y que el esquema completo se implementará de manera gradual.

El rediseño del sistema de transporte Aquí Vamos avanzará mediante cinco etapas para la implementación de rutas alimentadoras, comenzando por el sur de Saltillo, informó el alcalde Javier Díaz González. El anuncio se dio tras una reunión técnica realizada el lunes 5 de enero, en la que, dijo, se revisaron las bases operativas y de planeación del proyecto.

El alcalde comentó que el esquema se trabaja de forma transversal, con la participación de diversas áreas municipales, entre ellas el Instituto Municipal de Movilidad, el IMPLAN, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Tesorería, la Secretaría del Ayuntamiento y la Jefatura de Gabinete, además de especialistas externos en movilidad. Agregó que el IMPLAN encabeza las reuniones con concesionarios y el rediseño de trayectos.

El edil recordó que el nuevo sistema incluirá rutas alimentadoras, rutas paralelas a las troncales y circuitos radiales, con el objetivo de ampliar cobertura y optimizar recorridos. “La primera fase va a rutas del sur hacia el norte”, dijo. Comentó que el proyecto completo contempla cinco fases, aunque por ahora solo está definido el arranque en el sur.

De acuerdo con el planteamiento presentado, la primera etapa se buscará implementar en los primeros meses del año, ya que permitirá sentar las bases técnicas para acelerar las siguientes fases. El alcalde afirmó que se priorizarán zonas con mayor densidad poblacional y trayectos más largos, para mejorar tiempos y conexiones.

En total, el sistema prevé 30 rutas alimentadoras, que se sumarán a las rutas troncales, para conformar 32 rutas de transporte público durante la administración. A mediano y largo plazo, el objetivo es que las alimentadoras cuenten con recaudo electrónico, control financiero y contable.

Ayuntamiento insiste en que rutas troncales seguirán siendo gratuitas.

El alcalde dijo que la implementación de la tarjeta será obligatoria durante 2026 únicamente como herramienta de control y planeación, y agregó que las rutas troncales seguirán sin costo. “Las rutas troncales de Aquí Vamos Gratis son totalmente gratis”, concluyó.

