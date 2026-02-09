Saltillo: ¿Buscas tu primera casa? Esto es lo que debes saber antes de comprar

La intención de compra y la necesidad de contar con un espacio propio son los puntos de partida para adquirir una primera vivienda. Sin embargo, el estado financiero es el factor determinante para concretar el proceso.

Édgar Sánchez, gerente de Ventas de nivel medio y residencial de la desarrolladora de vivienda Ruba, expuso que lo primero que debe hacer una persona o familia es verificar si cuenta con las condiciones para asumir un compromiso de largo plazo.

“Primero verificar su estado financiero, verificar que tiene las condiciones para poder tener un compromiso de esa magnitud, el hecho de poder estar pagando un crédito independientemente de la institución, sea bancario o a través de Infonavit o Fovissste”, comentó.

Señaló que al plantearse el pago correspondiente, este se debe proyectar sobre un tiempo determinado que puede oscilar entre los 20 y los 30 años de duración.

Sobre esa base, los interesados pueden empezar a planear el lugar donde quieren vivir, de acuerdo con su presupuesto y la cercanía con centros de trabajo, escuelas, supermercados u hospitales.

Respecto a las personas que no tienen una relación laboral a través de un patrón, el experto mencionó que existen esquemas financieros para que también puedan aspirar a una propiedad.

Detalló que lo importante es planificar de acuerdo con los ingresos reales para determinar la capacidad de pago y no basarse únicamente en cuestiones aspiracionales.

“Cuando económicamente vemos, planeamos cuánto es lo que podemos pagar, es cuando realmente ya nos acercamos a lo que en ese momento podemos estar pagando”, afirmó.

También comentó que para quienes no cotizan en instituciones públicas, existen opciones a través de la banca comercial que permiten adquirir la vivienda que esté dentro de sus posibilidades económicas.

Una vez definidas las posibilidades de pago, el siguiente paso es realizar una simulación con la institución financiera para planear los anticipos o enganches.

El gerente de Ruba expuso que el enganche ideal debe ser de aproximadamente el 10% del valor total de la vivienda, sumando los gastos notariales correspondientes.

“Basándonos en un esquema financiero bancario, el banco puede aforar un 90% hasta un 95%; el restante lo tendría que poner el cliente junto con los gastos”, señaló.

Explicó que contar con un ahorro previo para este rubro ayuda a reducir la mensualidad y brinda mayor seguridad al comprador sobre la decisión que va a tomar.

ERRORES POR FALTA DE INFORMACIÓN

Uno de los problemas más recurrentes en el proceso de compra es el sobreendeudamiento de los clientes una vez que ya realizaron una promesa de compra-venta.

Édgar advirtió que muchas personas creen que adquirir nuevas deudas después de iniciar el trámite (promesa de compra-venta) no afecta la operación, lo cual es una percepción errónea por falta de información: “Eso afecta porque quita capacidad de pago, capacidad de compra”, expuso.

Añadió que dejar de pagar deudas previas también es un error grave, ya que las instituciones financieras buscan minimizar riesgos y el historial crediticio funciona como una radiografía de diagnóstico.

HISTORIAL CREDITICIO

Contrario a la creencia de que no tener tarjetas de crédito es mejor, el entrevistado afirmó que tener un historial positivo desde una edad temprana abre puertas financieras.

Realizar compras pequeñas y pagarlas a tiempo, o haber pagado un crédito automotriz de manera puntual, son aspectos que las instituciones valoran al momento de aprobar un crédito hipotecario.

“Es muy determinante porque cuando se hace el análisis de la persona sobre su historial financiero, si ve que va haciendo un buen uso de ese historial, se le abre un poquito más la puerta para la aprobación”, concluyó.

Y... ¿DÓNDE COMPRAR?

Para quienes buscan adquirir su primera vivienda en la región, la desarrolladora Ruba cuenta con alternativas en Saltillo y Ramos Arizpe, con proyectos diseñados para distintos presupuestos y etapas de vida.

En Ramos Arizpe, al norte del área metropolitana, se ubica Rincón de los Pinos, un fraccionamiento con viviendas a partir de 1 millón 500 mil pesos, así como Veredas Residencial, que ofrece casas de mayor metraje y equipamiento, con precios desde 2 millones 670 mil pesos. Mientras tanto, en Saltillo, la empresa desarrolla Santorini, al poniente de la ciudad, y Foret Residencial, al sur.

Todas las zonas destacan por su conectividad y cercanía a centros de trabajo, escuelas y servicios, lo que permite a las familias elegir una opción acorde con su presupuesto y necesidades, sin comprometer su estabilidad financiera.