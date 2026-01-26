Expectativas de vivienda superan la realidad del mercado inmobiliario en Saltillo: AMPI

En la búsqueda de un patrimonio en Saltillo, las expectativas de los posibles compradores se enfrentan hoy a una realidad de mercado marcada por el encarecimiento acelerado y la verticalidad.

Aunque el deseo predominante sigue siendo la adquisición de casas tradicionales con terrenos amplios, la oferta actual se ha desplazado hacia departamentos debido a la escasez de suelo.

Eduardo Javier Aldape Cavazos, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Saltillo, señaló en entrevista para VANGUARDIA que existe un choque directo entre lo que el cliente espera encontrar, y lo que realmente puede costear.

Esta brecha se ha acentuado en los últimos tres años, donde los precios de los inmuebles han superado los índices de la inflación general.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por la AMPI, el precio de la vivienda en Saltillo creció al doble de la inflación en 2025, es decir, en un porcentaje cercano al 9.5 por ciento respecto al cierre del 2024.

Y a pesar de que las nuevas tendencias globales apuntan hacia la vivienda vertical como la solución para las ciudades modernas, en la capital de Coahuila el arraigo por la vivienda horizontal se mantiene firme.

El presidente de la AMPI recordó un ejercicio realizado con jóvenes de la región, donde la respuesta sobre sus preferencias habitacionales resultó inesperada para los expertos.

“Nos quedamos impactados con la respuesta, porque pensarías que las nuevas generaciones lo que prefieren es un departamento, entonces lo que comentaron en esa ocasión es que querían una casa, y ahí la respuesta está enfocada a que quieren tener sus espacios, su terreno, su jardín”, afirmó Aldape.

Esta expectativa de contar con espacios amplios choca con la dificultad de acceso para los sectores de ingresos medios o bajos. La realidad económica en Saltillo dicta que para alcanzar el sueño de una casa propia, las familias deben recurrir a estrategias financieras más complejas que en décadas anteriores.

Aldape expuso que adquirir una vivienda se ha vuelto una tarea difícil de concretar de forma individual para gran parte de la población.

Ante este panorama, se ha vuelto una constante que los interesados busquen opciones de financiamiento compartido para lograr cubrir los montos requeridos por los desarrolladores.

“Tienen que recurrir a créditos conyugales o corresidenciales para poder cumplir con estos requisitos. Los compradores deben esperar precios elevados que son impulsados por esta fuerte demanda que estamos teniendo”, señaló el titular de la AMPI.

Ante esta dificultad de acceder a terrenos amplios a precios accesibles, el mercado inmobiliario ha modificado las características de la vivienda horizontal. De acuerdo con datos de 2025 del Registro Único de Vivienda (RUV), hoy se ofertan casas de menor metraje y con distribuciones más compactas, a precios considerablemente más altos que los registrados en años anteriores.

Esta tendencia responde al encarecimiento del suelo y de los materiales, lo que ha reducido el tamaño de las viviendas disponibles sin que ello represente una disminución proporcional en su valor.

CAPITAL EXTRANJERO ENCARECE

El dinamismo económico de la región, impulsado por la llegada constante de empresas de capital extranjero, ha presionado los valores de la tierra al alza. Aldape comparó la situación de Saltillo con un centro industrial de clase mundial debido al flujo constante de inversiones coreanas, japonesas, chinas, americanas y canadienses.

Esta actividad industrial mantiene una demanda sostenida no sólo en la vivienda social o media, sino también en el segmento de lujo. Las llamadas casas “Luxury” son buscadas por directivos y gerentes que llegan a la zona para encabezar los proyectos de las nuevas plantas instaladas en el sureste del estado.

En algunas zonas específicas de la ciudad, el valor de los terrenos y de las casas construidas ha llegado a triplicarse en un periodo de apenas tres años.

Aldape proporcionó cifras concretas que ilustran este fenómeno: mientras que el precio promedio de una vivienda en el estado de Coahuila durante 2025 rondó el millón 416 mil 900 pesos, en el centro de la capital las cifras son mucho más elevadas.

“En áreas como Saltillo Centro, los valores promedio de casas en venta rondaban en 3 millones 639 mil pesos a finales del 2025. Ahorita obviamente pues ya tuvimos incrementos en materiales de construcción e incrementos en terrenos”, detalló.

EXPANSIÓN A RAMOS ARIZPE

La presión de las expectativas de compra también ha provocado que el mercado se expanda hacia los municipios vecinos, como Ramos Arizpe, que se ha convertido en válvula de escape para la demanda habitacional que ya no encuentra cabida en el norte de Saltillo por los altos costos.

Aldape mencionó que este crecimiento es generalizado y que incluso en zonas donde antes no había oferta, hoy se planean desarrollos de departamentos y fraccionamientos con amenidades.

En este contexto de precios al alza y cambios en la forma de habitar la ciudad, el desarrollo de vivienda en zonas estratégicas del sureste se perfila como una alternativa viable para quienes buscan equilibrar presupuesto, ubicación y calidad de vida.

En el caso del vecino municipio, hay fraccionamientos como Rincón de los Pinos (con viviendas desde 1 millón 500 mil pesos) y Veredas Residencial (con precios desde 2 millones 670 mil pesos), de la desarrolladora Ruba. Lo que señala que aunque pocos, aún existen proyectos que responden a la demanda real de las familias, con esquemas pensados para facilitar el acceso a un patrimonio propio, sin renunciar a espacios funcionales y planeación urbana.