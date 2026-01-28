Saltillo: cae joven de edificio en construcción y es trasladado semiinconsciente a un hospital

Saltillo
/ 28 enero 2026
    Saltillo: cae joven de edificio en construcción y es trasladado semiinconsciente a un hospital
    El accidente ocurrió en un edificio ubicado sobre el bulevar Los Pastores, en la colonia La Palmilla. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El rescate requirió el uso de equipo especializado y la intervención de paramédicos para descender al lesionado de manera segura

Un hombre fue trasladado en estado delicado a la Clínica Dos del IMSS, luego de sufrir una caída mientras realizaba trabajos de soldadura en un edificio en construcción. El accidente le provocó un traumatismo craneal severo, en Saltillo.

Cerca de las 10:00 horas se recibió el reporte al número de emergencias 911 sobre un accidente laboral en un edificio ubicado sobre el bulevar Los Pastores, en la colonia La Palmilla.

TE PUEDE INTERESAR: Ilesas dos mujeres tras incendio en la Zona Centro de Saltillo; se sospecha que fue provocado

$!El joven fue inmovilizado con collarín y arnés tipo araña antes de ser trasladado al hospital.
El joven fue inmovilizado con collarín y arnés tipo araña antes de ser trasladado al hospital. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con la información disponible, el trabajador, identificado como Víctor, de 22 años de edad, cayó desde una altura superior a los dos metros y medio, golpeándose la cabeza al impactar contra el suelo, lo que lo dejó semiinconsciente.

Compañeros de trabajo decidieron no moverlo y solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al sitio acudió una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos ingresaron al inmueble para valorar al lesionado en la parte alta del edificio.

$!El trabajador fue llevado en estado delicado a la Clínica Dos del IMSS para recibir atención médica.
El trabajador fue llevado en estado delicado a la Clínica Dos del IMSS para recibir atención médica. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras la revisión inicial, se determinó su traslado urgente a un hospital. Para ello, se utilizó una grúa hidráulica con la que se elevó la camilla, junto con el equipo de inmovilización, como collarín y arnés tipo araña, los cuales fueron colocados al joven para realizar el descenso de manera segura por las escaleras, con apoyo de los trabajadores.

Una vez en la planta baja, el lesionado fue colocado en la camilla y posteriormente ingresado a la ambulancia para ser trasladado a la Clínica Dos del IMSS, donde quedó bajo atención médica especializada.

$!Una grúa hidráulica fue utilizada para descender al trabajador desde los niveles superiores del inmueble.
Una grúa hidráulica fue utilizada para descender al trabajador desde los niveles superiores del inmueble. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Personal de Protección Civil acudirá al lugar de los hechos para realizar la inspección correspondiente y determinar si existieron fallas en las medidas de seguridad, así como establecer si procede alguna sanción tras la revisión del sitio donde ocurrió el accidente.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

