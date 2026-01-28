Saltillo: cae joven de edificio en construcción y es trasladado semiinconsciente a un hospital

Un hombre fue trasladado en estado delicado a la Clínica Dos del IMSS, luego de sufrir una caída mientras realizaba trabajos de soldadura en un edificio en construcción. El accidente le provocó un traumatismo craneal severo, en Saltillo. Cerca de las 10:00 horas se recibió el reporte al número de emergencias 911 sobre un accidente laboral en un edificio ubicado sobre el bulevar Los Pastores, en la colonia La Palmilla. TE PUEDE INTERESAR: Ilesas dos mujeres tras incendio en la Zona Centro de Saltillo; se sospecha que fue provocado

De acuerdo con la información disponible, el trabajador, identificado como Víctor, de 22 años de edad, cayó desde una altura superior a los dos metros y medio, golpeándose la cabeza al impactar contra el suelo, lo que lo dejó semiinconsciente. Compañeros de trabajo decidieron no moverlo y solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al sitio acudió una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos ingresaron al inmueble para valorar al lesionado en la parte alta del edificio.

Tras la revisión inicial, se determinó su traslado urgente a un hospital. Para ello, se utilizó una grúa hidráulica con la que se elevó la camilla, junto con el equipo de inmovilización, como collarín y arnés tipo araña, los cuales fueron colocados al joven para realizar el descenso de manera segura por las escaleras, con apoyo de los trabajadores. Una vez en la planta baja, el lesionado fue colocado en la camilla y posteriormente ingresado a la ambulancia para ser trasladado a la Clínica Dos del IMSS, donde quedó bajo atención médica especializada.