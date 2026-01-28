Ilesas dos mujeres tras incendio en la Zona Centro de Saltillo; se sospecha que fue provocado
La propietaria del inmueble observó a dos personas intentando ingresar a su casa antes de que comenzara el incendio, lo que genera sospechas
Dos mujeres fueron auxiliadas sin lesiones tras registrarse un incendio en un domicilio de la Zona Centro de Saltillo, el cual podría haber sido provocado, según la declaración de la propietaria de la vivienda.
Alrededor de las 06:15 horas de este miércoles, se recibió el aviso al número de emergencias 911 sobre un incendio en el interior de la vivienda ubicada en la calle Maclovio Herrera.
Las primeras en llegar al lugar fueron las oficiales Alejandra Ruíz y Beatriz Alejandra, quienes ingresaron y auxiliaron a dos mujeres de la tercera edad para salir del inmueble. Posteriormente, fueron resguardadas en la casa de uno de los vecinos.
Juliana ¨N¨, propietaria de la vivienda, indicó que salió a acompañar a su marido a su trabajo y que, al regresar, observó a dos personas que intentaron ingresar a la casa; al verla, se retiraron, y poco después comenzó el fuego.
La propietaria señaló que desconoce si estas personas provocaron el incendio, aunque no descarta esta posibilidad. El fuego consumió pacas de ropa que utilizaba como bodega, ya que se dedica a la venta de este producto.
En el inmueble también viven su hermana y dos personas adultas mayores de 75 y 77 años, quienes resultaron ilesas. El fuego fue sofocado por el personal del cuerpo de bomberos, y posteriormente el lugar fue ventilado.
Personal de Protección Civil revisará el inmueble para determinar si aún es habitable o si será necesario derrumbarlo debido a los daños ocasionados por el incendio.