Ilesas dos mujeres tras incendio en la Zona Centro de Saltillo; se sospecha que fue provocado

Saltillo
/ 28 enero 2026
    Bomberos sofocan un incendio en el centro de la ciudad; dos mujeres fueron auxiliadas sin lesiones. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La propietaria del inmueble observó a dos personas intentando ingresar a su casa antes de que comenzara el incendio, lo que genera sospechas

Dos mujeres fueron auxiliadas sin lesiones tras registrarse un incendio en un domicilio de la Zona Centro de Saltillo, el cual podría haber sido provocado, según la declaración de la propietaria de la vivienda.

Alrededor de las 06:15 horas de este miércoles, se recibió el aviso al número de emergencias 911 sobre un incendio en el interior de la vivienda ubicada en la calle Maclovio Herrera.

$!Pacas de ropa utilizadas como bodega resultaron dañadas durante el siniestro.
Pacas de ropa utilizadas como bodega resultaron dañadas durante el siniestro. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Las primeras en llegar al lugar fueron las oficiales Alejandra Ruíz y Beatriz Alejandra, quienes ingresaron y auxiliaron a dos mujeres de la tercera edad para salir del inmueble. Posteriormente, fueron resguardadas en la casa de uno de los vecinos.

Juliana ¨N¨, propietaria de la vivienda, indicó que salió a acompañar a su marido a su trabajo y que, al regresar, observó a dos personas que intentaron ingresar a la casa; al verla, se retiraron, y poco después comenzó el fuego.

$!Juliana ¨N¨, propietaria de la vivienda, informó que el incendio pudo ser provocado por personas ajenas.
Juliana ¨N¨, propietaria de la vivienda, informó que el incendio pudo ser provocado por personas ajenas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La propietaria señaló que desconoce si estas personas provocaron el incendio, aunque no descarta esta posibilidad. El fuego consumió pacas de ropa que utilizaba como bodega, ya que se dedica a la venta de este producto.

$!Ilesas dos mujeres tras incendio en la Zona Centro de Saltillo; se sospecha que fue provocado

En el inmueble también viven su hermana y dos personas adultas mayores de 75 y 77 años, quienes resultaron ilesas. El fuego fue sofocado por el personal del cuerpo de bomberos, y posteriormente el lugar fue ventilado.

Personal de Protección Civil revisará el inmueble para determinar si aún es habitable o si será necesario derrumbarlo debido a los daños ocasionados por el incendio.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

