$!Ilesas dos mujeres tras incendio en la Zona Centro de Saltillo; se sospecha que fue provocado

Dos mujeres fueron auxiliadas sin lesiones tras registrarse un incendio en un domicilio de la Zona Centro de Saltillo, el cual podría haber sido provocado, según la declaración de la propietaria de la vivienda.

Alrededor de las 06:15 horas de este miércoles, se recibió el aviso al número de emergencias 911 sobre un incendio en el interior de la vivienda ubicada en la calle Maclovio Herrera.

