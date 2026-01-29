¿Por qué los asesinatos de Minneapolis han creado una brecha entre Trump y los grupos pro armas?
Los leales a Trump están molestos porque la administración ha culpado del tiroteo de Pretti a que ejerció su derecho a portar un arma
Los grupos defensores del derecho a portar armas han sido durante mucho tiempo aliados leales de Donald Trump. Pero tras el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis , la alianza muestra inusuales fisuras.
En los días transcurridos desde el tiroteo, el movimiento ha defendido enérgicamente su postura de que la segunda enmienda es un medio para mantener a los estadounidenses a salvo de los excesos y abusos del gobierno y se ha mantenido firme en su lucha para ampliar el derecho de los estadounidenses a portar armas de fuego ocultas en espacios públicos y privados, incluso cuando los funcionarios de la administración Trump , y el propio Trump, sugirieron lo contrario.
Mientras tanto, los grupos han tratado de encontrar un equilibrio entre las críticas a la retórica de la administración y el continuo apoyo a la aplicación de la ley.
La rara reprimenda de los grupos a la administración Trump se produjo después de que varios funcionarios de alto rango de la administración Trump, después de que Pretti fuera asesinado el sábado por oficiales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, rápidamente intentaron trasladar la culpa, primero argumentando que la enfermera de 37 años había amenazado a los oficiales con un arma, y luego argumentando que incluso si no usó el arma, portar una era una indicación de que quería dañar a los oficiales.
Gregory Bovino, comandante de la patrulla fronteriza, declaró sin fundamento a la prensa que el objetivo de Pretti era “masacrar a las fuerzas del orden”. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, afirmó falsamente que Pretti buscaba “infligir el máximo daño” y matar a las fuerzas del orden. Kash Patel, director del FBI, declaró erróneamente a Fox News que era ilegal llevar un arma a una protesta. En una publicación en X tras el tiroteo, Bill Essayli, fiscal federal, argumentó: “Si te acercas a las fuerzas del orden con un arma, es muy probable que tengan justificación legal para dispararte”.
Al final del día del domingo, importantes organizaciones nacionales de propietarios de armas como la Asociación Nacional del Rifle y Propietarios de Armas de Estados Unidos habían publicado declaraciones pidiendo que se investigara el tiroteo y rechazando ferozmente los comentarios de Essayli.
“Es esencial que [el Departamento de Justicia] realice una investigación completa, transparente y rápida para que el público pueda comprender plenamente lo ocurrido y mantener la confianza en el estado de derecho”, publicó Gun Owners of America en X el sábado.
“Las voces públicas responsables deberían esperar una investigación completa, no hacer generalizaciones y demonizar a los ciudadanos respetuosos de la ley”, dijo la NRA.
“Los comentarios de Bill Essayli fueron completamente inapropiados y fuera de lugar”, declaró Bryan Strawser, presidente del Caucus de Propietarios de Armas de Minnesota , un grupo que defiende los derechos de la Segunda Enmienda. “Esta es una tragedia horrible, y se complica por el hecho de que el mensaje del gobierno federal ha sido muy engañoso, lo que genera mucha desconfianza y decepción”.
Strawser dijo que era una opinión ampliamente compartida entre los grupos defensores de los derechos de armas: “Se han alineado con el mensaje de que no se trata de partidismo, o de no apoyar a las fuerzas del orden, sino de estadounidenses que portan armas”, continuó.
Essayli se retractó de sus comentarios tras la reacción negativa y dijo en las redes sociales que su comentario “se dirigía a los agitadores que se acercaban a las fuerzas del orden con un arma y se negaban a desarmarse”.
Sin embargo, el lunes, Trump fue contundente: “No me gusta que [Pretti] tuviera un arma, no me gusta que tuviera dos cargadores completamente cargados; eso es muy malo. Y a pesar de eso, diría que es muy lamentable”, dijo mientras visitaba un restaurante en Iowa.
Los grupos de defensa de armas, que han demandado a los estados por los límites a las zonas libres de armas y las restricciones al porte de armas abiertamente y de forma oculta, han argumentado durante mucho tiempo que cualquier política que limite la compra y el porte de armas de fuego infringe la segunda enmienda y hace que los espacios públicos como los centros comerciales y los lugares de culto sean vulnerables a ser blanco de tiradores.
Señalaron que en Minnesota es legal portar armas de fuego, ya sea visiblemente o de forma oculta, con un permiso, que Pretti tenía. Las protestas y los espacios públicos como la calle donde se llevaban a cabo las acciones de ICE no figuran en la lista estatal de lugares prohibidos .
También rechazaron firmemente el argumento de que llevar un arma a una protesta o para observar legalmente una operación policial implica una intención violenta y que el hecho de que Pretti llevara un cargador adicional (el contenedor que contiene las balas y se inserta en un arma de fuego) demuestra que planeaba dañar a los oficiales.
En una declaración del miércoles, GOA dijo que la organización había apreciado “la firme defensa de la Primera y la Segunda Enmienda por parte de la secretaria de prensa Karoline Leavitt y el fiscal general adjunto Todd Blanche”.
Sin embargo, el grupo dijo que “no está de acuerdo con otras declaraciones de la administración que contradicen la tradición estadounidense de protestar pacíficamente portando armas legalmente, una tradición arraigada en eventos de la época fundadora como el Boston Tea Party”.
El grupo, uno de los defensores más enérgicos de la Segunda Enmienda en Estados Unidos y que libra una feroz lucha para revocar una de las leyes fundamentales de armas del país, la Ley Nacional de Armas de Fuego, señaló nuevos desacuerdos con la administración Trump.
“GOA ha discrepado abiertamente con el Departamento de Justicia en numerosos temas en los últimos meses, mientras los propietarios de armas siguen enfrentándose a graves desafíos derivados de la continua mala gestión de docenas de demandas activas sobre el derecho a poseer armas”.
A pesar de sus críticas, tanto la NRA como la GOA tuvieron cuidado de no intervenir en la ofensiva general de Trump contra la inmigración, y ambos grupos se esforzaron por señalar que su apoyo a las fuerzas del orden era inquebrantable.
Ambos también argumentaron que la resistencia a las operaciones de control de inmigración contribuyó al tiroteo.
“Durante meses, políticos progresistas radicales como Tim Walz han incitado a la violencia contra agentes del orden que simplemente intentan hacer su trabajo”, declaró la NRA en su comunicado, refiriéndose al gobernador demócrata de Minnesota.
“Como era de esperar, estos llamados a interferir peligrosamente en actividades legítimas de las fuerzas del orden han terminado en violencia, con trágicas consecuencias: heridos y muertos”.
“La izquierda debe dejar de antagonizar a los agentes [de ICE] y [de aduanas y protección fronteriza] que están sacando a los criminales de las calles y desempeñan un papel crucial en la protección de las comunidades y la defensa del estado de derecho”, dijo GOA en su declaración.
Otros grupos defensores del derecho a poseer armas no estuvieron de acuerdo: “[Pretti] fue caracterizado como un criminal porque eligió ejercer un derecho”, dijo Danielle Campbell, directora de Protect Peace, una organización sin fines de lucro que defiende el derecho a poseer armas y a poseer armas y prevenir la violencia, sobre las respuestas de los legisladores que argumentaron que Pretti no debería haber estado armado y de los grupos defensores del derecho a poseer armas que argumentan que no debería haber estado observando las acciones de ICE en absoluto.
“Un comportamiento legal no debería utilizarse para decir ‘puede haber violencia’”, añadió.
Para Strawser, del Caucus de Propietarios de Armas de Minnesota, el tiroteo también renovó las preguntas sobre qué tiroteos denuncian las organizaciones de derechos de armas y sobre cuáles guardan silencio.
Cuando Kyle Rittenhouse disparó y mató a un hombre durante una protesta contra la injusticia racial en 2020 en Kenosha, Wisconsin, fue apoyado por la NRA y Gun Owners of America, quienes argumentaron que Rittenhouse estaba actuando en defensa propia contra “alborotadores y saqueadores” y estaba siendo demonizado en los medios de comunicación y por la gente de izquierda debido a ello.
Cuando Philando Castile, un hombre negro de 32 años, fue asesinado a tiros frente a su novia y la hija de esta de cuatro años por un agente de policía en St. Anthony, Minnesota, un suburbio de St. Paul, en julio de 2016, esos mismos grupos guardaron silencio o, en el caso de la NRA, emitieron una declaración vaga que no mencionó a Castile, quien tenía permiso para portar armas, por su nombre.
Para Campbell, esta discrepancia indica la tendencia de algunos de los grupos nacionales de armas más grandes a anteponer las opiniones políticas al sentido común, ya sea la política racial en el centro del tiroteo de Castile o el debate continuo y creciente sobre la inmigración y la delincuencia en las ciudades estadounidenses.
Cuando Philando Castile perdió la vida, no se vio este tipo de reacción. Y lo entiendo: muchos de estos grupos tienen una base a la que apelar, pero es triste ver a la gente vacilar e ser hipócrita. O crees en la Segunda Enmienda o no la crees, añadió Campbell.
Tanto la Fundación de la Segunda Enmienda , un grupo de defensa de la segunda enmienda y un bufete de abogados, como el Caucus de Propietarios de Armas de Minnesota mencionaron a Castile por su nombre en sus solicitudes de una investigación independiente.
“Hicimos una declaración porque era lo correcto; había una cuestión moral fundamental”, dijo Strawser.
El grupo de Minnesota también se pronunció sobre el asesinato en 2022 de Amir Locke, un propietario legal de armas de 22 años, quien fue asesinado a tiros por la policía de Minneapolis mientras intentaba ejecutar una orden de entrada sin previo aviso en su apartamento.
Strawser no cree que el tiroteo de Pretti conduzca a una ruptura duradera entre los grupos defensores de los derechos de armas y Trump, especialmente porque otras acciones de la administración sobre las armas, como la creación de una unidad de derechos de armas en la división de derechos civiles del Departamento de Justicia y la deshacer la prohibición de la era Biden sobre la venta de “ gatillos de reinicio forzado “, pequeños dispositivos que permiten que los rifles semiautomáticos disparen rápidamente, son vistos con buenos ojos.
“La administración Trump es probablemente la más [pro-Segunda Enmienda] que hemos tenido en décadas, pero las últimas 48 horas han sido una aberración”, dijo. “No creo que [este tiroteo] vaya a crear una brecha significativa”.