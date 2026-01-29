¿Por qué los asesinatos de Minneapolis han creado una brecha entre Trump y los grupos pro armas?

Los grupos defensores del derecho a portar armas han sido durante mucho tiempo aliados leales de Donald Trump. Pero tras el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis , la alianza muestra inusuales fisuras.

En los días transcurridos desde el tiroteo, el movimiento ha defendido enérgicamente su postura de que la segunda enmienda es un medio para mantener a los estadounidenses a salvo de los excesos y abusos del gobierno y se ha mantenido firme en su lucha para ampliar el derecho de los estadounidenses a portar armas de fuego ocultas en espacios públicos y privados, incluso cuando los funcionarios de la administración Trump , y el propio Trump, sugirieron lo contrario.

Mientras tanto, los grupos han tratado de encontrar un equilibrio entre las críticas a la retórica de la administración y el continuo apoyo a la aplicación de la ley.

La rara reprimenda de los grupos a la administración Trump se produjo después de que varios funcionarios de alto rango de la administración Trump, después de que Pretti fuera asesinado el sábado por oficiales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, rápidamente intentaron trasladar la culpa, primero argumentando que la enfermera de 37 años había amenazado a los oficiales con un arma, y luego argumentando que incluso si no usó el arma, portar una era una indicación de que quería dañar a los oficiales.

Gregory Bovino, comandante de la patrulla fronteriza, declaró sin fundamento a la prensa que el objetivo de Pretti era “masacrar a las fuerzas del orden”. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, afirmó falsamente que Pretti buscaba “infligir el máximo daño” y matar a las fuerzas del orden. Kash Patel, director del FBI, declaró erróneamente a Fox News que era ilegal llevar un arma a una protesta. En una publicación en X tras el tiroteo, Bill Essayli, fiscal federal, argumentó: “Si te acercas a las fuerzas del orden con un arma, es muy probable que tengan justificación legal para dispararte”.

Al final del día del domingo, importantes organizaciones nacionales de propietarios de armas como la Asociación Nacional del Rifle y Propietarios de Armas de Estados Unidos habían publicado declaraciones pidiendo que se investigara el tiroteo y rechazando ferozmente los comentarios de Essayli.

“Es esencial que [el Departamento de Justicia] realice una investigación completa, transparente y rápida para que el público pueda comprender plenamente lo ocurrido y mantener la confianza en el estado de derecho”, publicó Gun Owners of America en X el sábado.

“Las voces públicas responsables deberían esperar una investigación completa, no hacer generalizaciones y demonizar a los ciudadanos respetuosos de la ley”, dijo la NRA.

“Los comentarios de Bill Essayli fueron completamente inapropiados y fuera de lugar”, declaró Bryan Strawser, presidente del Caucus de Propietarios de Armas de Minnesota , un grupo que defiende los derechos de la Segunda Enmienda. “Esta es una tragedia horrible, y se complica por el hecho de que el mensaje del gobierno federal ha sido muy engañoso, lo que genera mucha desconfianza y decepción”.

Strawser dijo que era una opinión ampliamente compartida entre los grupos defensores de los derechos de armas: “Se han alineado con el mensaje de que no se trata de partidismo, o de no apoyar a las fuerzas del orden, sino de estadounidenses que portan armas”, continuó.

Essayli se retractó de sus comentarios tras la reacción negativa y dijo en las redes sociales que su comentario “se dirigía a los agitadores que se acercaban a las fuerzas del orden con un arma y se negaban a desarmarse”.

Sin embargo, el lunes, Trump fue contundente: “No me gusta que [Pretti] tuviera un arma, no me gusta que tuviera dos cargadores completamente cargados; eso es muy malo. Y a pesar de eso, diría que es muy lamentable”, dijo mientras visitaba un restaurante en Iowa.

Los grupos de defensa de armas, que han demandado a los estados por los límites a las zonas libres de armas y las restricciones al porte de armas abiertamente y de forma oculta, han argumentado durante mucho tiempo que cualquier política que limite la compra y el porte de armas de fuego infringe la segunda enmienda y hace que los espacios públicos como los centros comerciales y los lugares de culto sean vulnerables a ser blanco de tiradores.

Señalaron que en Minnesota es legal portar armas de fuego, ya sea visiblemente o de forma oculta, con un permiso, que Pretti tenía. Las protestas y los espacios públicos como la calle donde se llevaban a cabo las acciones de ICE no figuran en la lista estatal de lugares prohibidos .

También rechazaron firmemente el argumento de que llevar un arma a una protesta o para observar legalmente una operación policial implica una intención violenta y que el hecho de que Pretti llevara un cargador adicional (el contenedor que contiene las balas y se inserta en un arma de fuego) demuestra que planeaba dañar a los oficiales.

En una declaración del miércoles, GOA dijo que la organización había apreciado “la firme defensa de la Primera y la Segunda Enmienda por parte de la secretaria de prensa Karoline Leavitt y el fiscal general adjunto Todd Blanche”.