Israel anuncia la reapertura de la frontera entre Gaza y Egipto

Por: David M. Halbfinger and Aaron Boxerman

Israel dijo que en unos días reabrirá la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto para los viajeros a pie, una medida que permitiría que los palestinos que huyeron del enclave durante los dos años de guerra vuelvan a sus hogares por primera vez.

Funcionarios de ayuda humanitaria dijeron que esperaban que la reapertura del paso fronterizo les permitiera también evacuar a personas en Gaza que necesitan atención médica en el extranjero, cuyo número se estima en más de 18.000, según la Organización Mundial de la Salud.

En un mensaje publicado en las redes sociales durante la mañana del lunes, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que el paso fronterizo, cercano a la ciudad de Rafa, se reabriría una vez concluida la búsqueda en Gaza de los restos del último cautivo que aún no había sido devuelto a Israel.

Más tarde, el lunes, el ejército israelí anunció que al fin había encontrado restos del cautivo —el sargento mayor Ran Gvili, agente de policía abatido durante el ataque dirigido por Hamás el 7 de octubre de 2023— después de meses de búsqueda en Gaza.

Israel accedió a permitir la reapertura del paso fronterizo de Rafa como parte del acuerdo de alto al fuego alcanzado en octubre. Sin embargo, los dirigentes israelíes exigieron que Hamás devolviera primero los restos de todos los israelíes y extranjeros fallecidos en Gaza.

Ahora, con el cuerpo de Gvili de vuelta en Israel, esa misión estaba completa.

La decisión de Israel de reabrir la frontera —donde se espera que tanto Israel como Egipto impongan un estricto control sobre quién la cruza— hace avanzar el frágil alto al fuego con Hamás. Sin embargo, los próximos pasos para poner en práctica el plan del presidente Trump para Gaza, que incluye desarmar a Hamás y desplegar allí una fuerza internacional, están envueltos en la incertidumbre.

Al menos 100.000 palestinos han abandonado Gaza desde el comienzo de la guerra, según funcionarios palestinos. Ahora, muchos de ellos deben decidir si regresan al enclave, la mayor parte del cual se encuentra en ruinas después de dos años de bombardeos israelíes.

El gobierno israelí aún se niega a dejar que los periodistas extranjeros entren en Gaza. En una audiencia realizada el lunes por la mañana ante la Corte Suprema, argumentó que hacerlo pondría en peligro a los soldados israelíes, a pesar de que el alto al fuego tiene más de tres meses y de que Israel ha permitido la entrada en el territorio de trabajadores humanitarios internacionales.

Los periodistas extranjeros tienen prohibido entrar en Gaza desde el comienzo de la guerra en 2023, a excepción de un pequeño número de reporteros invitados en visitas breves y cuidadosamente controladas, escoltados por soldados israelíes. El lunes, tras numerosos retrasos, la Corte Suprema israelí examinó una antigua petición de periodistas extranjeros que pretendían informar desde el interior del territorio.

En los argumentos orales, la jueza Ruth Ronnen sugirió que la reapertura del paso fronterizo de Rafa podría permitir a los periodistas extranjeros entrar en Gaza a través de Egipto. Sin embargo, un abogado de la Asociación de la Prensa Extranjera, Gilead Sher, argumentó que los 400 miembros del grupo, entre quienes se encuentran empleados de The New York Times, deberían poder entrar desde Israel, donde tienen su sede.

“Vemos entrar diariamente ayuda internacional en la Franja, vemos entrar a trabajadores humanitarios internacionales y a personal de la ONU, así como a israelíes”, junto con funcionarios del Banco Mundial, dijo Sher, según un informe conjunto. “Pero los periodistas extranjeros están prohibidos”.