POLITICÓN: ¿Dejarán panistas el gabinete estatal al no ir en alianza con el PRI en 2026?

I. INCERTIDUMBRE

Luego de que el PAN de Elisa Maldonado viera esfumarse la posibilidad de seguir viviendo de prestado, los especialistas en formular preguntas incómodas inmediatamente se dieron a la tarea de poner sobre la mesa una cuestión puntual: dado que, al menos en teoría, PRI y PAN serán “adversarios” en este proceso electoral ¿qué ocurrirá con los dos espacios que ocupan en el gabinete estatal las panistas Mayra Valdés y Esther Quintana? ¿Se despedirán del hueso... ¡perdón!, de la encomienda, en un acto de congruencia partidista debido a que su dirigencia nacional ya decidió no caminar de la mano con su otrora socio?

II. SON PRESTADAS

Otra cuestión relevante, dicen los entendidos, es lo que vaya a ocurrir con las cinco bancas que hoy ocupan los cuadros panistas que pastorea el lagunero Gerardo Aguado. Cuestión de recordar que, en todos los casos, las suplencias de los panistas corresponden a militantes del PRI y que, en estricto sentido, todas esas curules las ganaron con votos tricolores. ¿Seguirán ocupándolas los albiazules o habrá relevos en el Palacio Legislativo de Coss? Habrá que estar al pendiente...

III. CORRECCIÓN POLÍTICA

Y en temas electorales andando, el que no se corta a la hora de hablar de sus aspiraciones es el saltillense Jericó Abramo. Cuidando con esmero sus palabras, pero sin eludir el cuestionamiento, el Diputado Federal reitera lo que no es ningún secreto: que aspira a la gubernatura, pero que respetará los tiempos y no agitará las aguas de forma anticipada porque falta mucho y lo que ahora toca es apoyar el trabajo del gobernador Manolo Jiménez. Pero también advierte que estará en la boleta electoral de 2027 en alguno de los dos espacios que esa elección abrirá: la reelección como legislador, o la alcaldía de Saltillo.

IV. A VER SI LLEGA...

No es, por supuesto, el único priista que aprovecha todos los espacios a su alcance para fortalecer su posición personal. La diferencia, sin embargo, precisa Abramo, es que él no lo oculta y además, no se desborda en el camino sino que busca avanzar, “paso a paso”, como lo señala reiteradamente en sus publicaciones en redes sociales. Habrá que ver si, al final, el paso constante lo lleva al destino que lleva persiguiendo ya un buen rato...

V. ALERTA

En la Región Norte del Estado, concretamente en el municipio de Zaragoza, nos dicen, hay un problema serio de abigeato que la Fiscalía de Federico Fernández debe atender, porque está creciendo de forma preocupante. Y es que, como en el caso que comentamos aquí hace algunas semanas, del robo de maquinaria pesada y agrícola, no se trata del robo de algo pequeño, sino de decenas de cabezas de ganado que están “desapareciendo” de los ranchos debido a la acción, hasta ahora impune, de individuos que actúan sin temor alguno a ser castigados por los ilícitos que cometen.

VI. HAY RASTRO

Es verdad que el problema principal de este fenómeno es que la extensión de terreno en la cual ocurren los robos es inmensa. Hablamos de decenas de miles de hectáreas conectadas solamente por caminos rurales. Pero también es cierto, comentan los afectados, que el mercado de la carne de res es uno al que puede seguírsele la huella sin mayores dificultades para identificar a los animales robados a la hora de sacrificarlos y comercializar el producto. Habrá que seguirle escarbando al tema.

VII. DESCONCIERTO

Entre los comentarios recientes del vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Héctor Horacio Dávila, hubo uno que no pasó inadvertido. Habló de hasta mil 200 posibles recortes en Stellantis, un señalamiento que la propia empresa desmintió y reafirmó que mantiene operaciones normales y su compromiso con México. El contraste de versiones dejó ruido. Porque cuando se menciona a una armadora no se habla solo de una empresa, sino de toda una cadena económica. Y entonces surgen preguntas inevitables: ¿de dónde salió el dato?, ¿ligereza, rumor de pasillo o información que todavía no es pública?

VIII. SU TERRENO

En el área en la que sí habla con autoridad Dávila es cuando se refiere al sector hotelero. Ahí, nos dicen, su diagnóstico no se discute. Advirtió que la baja ocupación podría derivar en recortes de personal de entre 600 y 800 trabajadores, en un arranque de año complicado. Habló de ocupaciones del 12 por ciento a nivel estatal y de cifras aún más bajas en Saltillo. Poco movimiento industrial, menos visitas técnicas y menos gente viajando.

IX. LAS ALIANZAS

En el actual proceso electoral, en el que se elegirá a la próxima Legislatura, ayer por la tarde el PRI y la UDC formalizaron ante el Instituto Electoral de Coahuila, que preside de manera provisional el consejero Óscar Rodríguez, su acuerdo denominado “Alianza Ciudadana por la Seguridad”. Hoy, en punto de las 12:00 del mediodía, Morena y el PT harán lo propio y acudirán al organismo para entregar su convenio de coalición. Con eso quedarán registradas las combinaciones posibles... salvo que en las próximas horas ocurra algo realmente sorpresivo y el Verde, el PAN o Movimiento Ciudadano decidan moverse. Por ahora, eso se ve tan probable como un eclipse solar.