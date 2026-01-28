De Saltillo al bicampeonato: Luis Carlos Martínez vuelve a levantar el título de la LMP
COMPARTIR
Localizaciones
Organizaciones
El pelotero originario de Saltillo, se proclamó bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco, tras la barrida sobre los Tomateros de Culiacán en la Serie Final
El beisbol saltillense volvió a tener presencia en lo más alto del circuito invernal. Luis Carlos Martínez Sánchez, originario de Saltillo, formó parte del plantel de los Charros de Jalisco que conquistó el bicampeonato de la Liga Mexicana del Pacífico, luego de barrer en cuatro juegos a los Tomateros de Culiacán en la Serie Final.
El título se definió en Zapopán, donde Charros se impuso 8-6 en el cuarto juego de la serie para cerrar la confrontación sin permitir reacción del conjunto guinda. Con este resultado, el equipo jalisciense aseguró su lugar como México 1 para la Serie del Caribe Jalisco 2026, mientras que Tomateros acudirá como México 2, al tratarse de una final protagonizada por dos de las organizaciones con mayor regularidad en el circuito.
TE PUEDE INTERESAR: Giannis Antetokounmpo pide su salida de los Bucks de Milwaukee y sacude el mercado de la NBA
Para Luis Carlos Martínez, el campeonato representó su segundo título consecutivo en la Liga del Pacífico con Charros, consolidando su participación dentro del beisbol invernal. El jugador saltillense fue parte del roster a lo largo de la temporada y los playoffs, cumpliendo con el rol asignado por el cuerpo técnico y sumando experiencia en instancias decisivas.
La Serie Final volvió a enfrentar a Charros y Tomateros por segundo año consecutivo, repitiendo un duelo que se ha vuelto frecuente en la etapa final del campeonato. En esta ocasión, el conjunto de Jalisco logró imponer condiciones desde el inicio de la serie, respaldado por un desempeño colectivo que le permitió resolver la final en cuatro encuentros.
El bicampeonato obtenido por Charros se suma a la historia reciente del club y refuerza su papel como uno de los equipos protagonistas del beisbol invernal. Para Martínez Sánchez, el logro adquiere un valor especial al tratarse de un campeonato conseguido lejos de casa, pero con impacto directo en la representación de Saltillo dentro del escenario nacional.
Con la Serie del Caribe programada para celebrarse en Jalisco en 2026, Charros y Tomateros volverán a coincidir como representantes de México, en un evento que reunirá a los campeones de las principales ligas del Caribe y que servirá como nuevo escaparate para jugadores como el saltillense Luis Carlos Martínez.