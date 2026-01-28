De Saltillo al bicampeonato: Luis Carlos Martínez vuelve a levantar el título de la LMP

El beisbol saltillense volvió a tener presencia en lo más alto del circuito invernal. Luis Carlos Martínez Sánchez, originario de Saltillo, formó parte del plantel de los Charros de Jalisco que conquistó el bicampeonato de la Liga Mexicana del Pacífico, luego de barrer en cuatro juegos a los Tomateros de Culiacán en la Serie Final.

El título se definió en Zapopán, donde Charros se impuso 8-6 en el cuarto juego de la serie para cerrar la confrontación sin permitir reacción del conjunto guinda. Con este resultado, el equipo jalisciense aseguró su lugar como México 1 para la Serie del Caribe Jalisco 2026, mientras que Tomateros acudirá como México 2, al tratarse de una final protagonizada por dos de las organizaciones con mayor regularidad en el circuito.

