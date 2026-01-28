De Saltillo al bicampeonato: Luis Carlos Martínez vuelve a levantar el título de la LMP

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/ 28 enero 2026
    De Saltillo al bicampeonato: Luis Carlos Martínez vuelve a levantar el título de la LMP
    El beisbol de Saltillo volvió a tener representación en lo más alto del circuito invernal. FOTO: CORTESÍA

El pelotero originario de Saltillo, se proclamó bicampeón de la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco, tras la barrida sobre los Tomateros de Culiacán en la Serie Final

El beisbol saltillense volvió a tener presencia en lo más alto del circuito invernal. Luis Carlos Martínez Sánchez, originario de Saltillo, formó parte del plantel de los Charros de Jalisco que conquistó el bicampeonato de la Liga Mexicana del Pacífico, luego de barrer en cuatro juegos a los Tomateros de Culiacán en la Serie Final.

El título se definió en Zapopán, donde Charros se impuso 8-6 en el cuarto juego de la serie para cerrar la confrontación sin permitir reacción del conjunto guinda. Con este resultado, el equipo jalisciense aseguró su lugar como México 1 para la Serie del Caribe Jalisco 2026, mientras que Tomateros acudirá como México 2, al tratarse de una final protagonizada por dos de las organizaciones con mayor regularidad en el circuito.

TE PUEDE INTERESAR: Giannis Antetokounmpo pide su salida de los Bucks de Milwaukee y sacude el mercado de la NBA

$!Luis Carlos Martínez Sánchez acompañado por su abuelo Enrique Sánchez Álvarez, su mamá Monia Selena Sánchez Rodríguez y sus hermanas Michelle y Danna Martínez Sánchez.
Luis Carlos Martínez Sánchez acompañado por su abuelo Enrique Sánchez Álvarez, su mamá Monia Selena Sánchez Rodríguez y sus hermanas Michelle y Danna Martínez Sánchez. FOTO: CORTESÍA

Para Luis Carlos Martínez, el campeonato representó su segundo título consecutivo en la Liga del Pacífico con Charros, consolidando su participación dentro del beisbol invernal. El jugador saltillense fue parte del roster a lo largo de la temporada y los playoffs, cumpliendo con el rol asignado por el cuerpo técnico y sumando experiencia en instancias decisivas.

La Serie Final volvió a enfrentar a Charros y Tomateros por segundo año consecutivo, repitiendo un duelo que se ha vuelto frecuente en la etapa final del campeonato. En esta ocasión, el conjunto de Jalisco logró imponer condiciones desde el inicio de la serie, respaldado por un desempeño colectivo que le permitió resolver la final en cuatro encuentros.

$!Luis Carlos Martínez Sánchez Bicampeón como parador corto de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacifico.
Luis Carlos Martínez Sánchez Bicampeón como parador corto de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacifico. FOTO: CORTESÍA

El bicampeonato obtenido por Charros se suma a la historia reciente del club y refuerza su papel como uno de los equipos protagonistas del beisbol invernal. Para Martínez Sánchez, el logro adquiere un valor especial al tratarse de un campeonato conseguido lejos de casa, pero con impacto directo en la representación de Saltillo dentro del escenario nacional.

Con la Serie del Caribe programada para celebrarse en Jalisco en 2026, Charros y Tomateros volverán a coincidir como representantes de México, en un evento que reunirá a los campeones de las principales ligas del Caribe y que servirá como nuevo escaparate para jugadores como el saltillense Luis Carlos Martínez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
Charros de Jalisco

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
El pasado 25 de enero se llevó a cabo un ataque armado en un campo de fútbol, ubicado en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 12 lesionadas.

Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima
La defensa de Farías Laguna también enlistó otras irregularidades de la Fiscalía en el proceso.

Reclama defensa de Vicelamirante incumplimiento de FGR

Sheinbaum explicó que esa alerta implica la apertura inmediata de una carpeta de investigación en una fiscalía.

Sheinbaum urge identificación obligatoria en centrales; dice que ya opera alerta nacional de búsqueda
La Secretaría de Salud implementó cercos sanitarios en el entorno de los planteles y en los domicilios de los alumnos que enfermaron.

Brote de sarampión llega a aulas en Jalisco: 23 alumnos contagiados

La autoridad británica recomendó que Google clasifique sus resultados de búsqueda de manera justa y no dé prioridad a los sitios web que tienen publicidad u otros acuerdos comerciales con Google.

Reino Unido quiere obligar a Google mayor control sobre los resúmenes de IA con sitios de noticias
El presidente Donald Trump habla antes de firmar un memorando presidencial que impone aranceles y restricciones a la inversión en China en la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca en Washington.

Después de tres meses, la Corte Suprema no ha decidido sobre los aranceles de Trump

Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos

Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos
Restos del avión del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales de Colombia (Satena) accidentado este miércoles, en Norte de Santander, Colombia.

Avión se estrella en Norte de Santander, Colombia, con 15 personas a bordo; descartan sobrevivientes