Vuelca joven tras impactarse contra luminaria en Ramos Arizpe; presuntamente se quedó dormido

El conductor de un vehículo de la marca Dodge terminó volcado después de impactarse contra una luminaria ubicada en los límites de Ramos Arizpe y Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando el involucrado, identificado como Mario ¨N¨, de 24 años, transitaba a bordo de un Dodge modelo Attitude sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe con dirección hacia Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Impacta a motociclista cubano tras no verlo y lo deja lesionado en Saltillo