Vuelca joven tras impactarse contra luminaria en Ramos Arizpe; presuntamente se quedó dormido
El automóvil fue remolcado a un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario cubra los daños a infraestructura y las multas correspondientes
El conductor de un vehículo de la marca Dodge terminó volcado después de impactarse contra una luminaria ubicada en los límites de Ramos Arizpe y Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando el involucrado, identificado como Mario ¨N¨, de 24 años, transitaba a bordo de un Dodge modelo Attitude sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe con dirección hacia Saltillo.
El joven presuntamente se encontraba cansado tras concluir su jornada laboral y, a la altura de la empresa DeAcero, fue vencido por el sueño, lo que provocó que dormitara y posteriormente se impactara contra una luminaria, la cual desprendió de su base.
Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación.
Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio para valorar al joven, quien afortunadamente no presentó ningún tipo de lesión, por lo que no fue necesario su traslado a un nosocomio.
Finalmente, el vehículo fue remolcado a un corralón, donde permanecerá hasta que el propietario cubra los daños ocasionados, además de las multas generadas por el accidente.