Saltillo: Cambio de temperatura y oxigenación causan muerte de 600 peces en Ciudad Deportiva

Desde la tarde de este lunes, personal de mantenimiento de la Ciudad Deportiva de Saltillo comenzó el retiro de peces muertos del lago artificial.

Al mediodía de este martes, el personal informó a VANGUARDIA que sumaban alrededor de 600 especies que se reportaron como fallecidos, además de que es un fenómeno que ocurre cada año con el cambio de temperatura del agua y por tanto de su oxigenación.

Por su parte, Antonio Cepeda Licón, titular del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) -organismo encargado de la administración y mantenimiento de la Ciudad Deportiva- informó que el lago también ha presentado sobrepoblación, por lo que se realiza la pesca de los mismos todos los lunes.