Saltillo: Cambio de temperatura y oxigenación causan muerte de 600 peces en Ciudad Deportiva
Sobrepoblación y especies invasoras también son factores que se analizan en la muerte de los peces
Desde la tarde de este lunes, personal de mantenimiento de la Ciudad Deportiva de Saltillo comenzó el retiro de peces muertos del lago artificial.
Al mediodía de este martes, el personal informó a VANGUARDIA que sumaban alrededor de 600 especies que se reportaron como fallecidos, además de que es un fenómeno que ocurre cada año con el cambio de temperatura del agua y por tanto de su oxigenación.
Por su parte, Antonio Cepeda Licón, titular del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) -organismo encargado de la administración y mantenimiento de la Ciudad Deportiva- informó que el lago también ha presentado sobrepoblación, por lo que se realiza la pesca de los mismos todos los lunes.
“El día de ayer (lunes) me reportaron que había algo de peces este y se están revisando los aireadores, son tres con los que cuenta ahí el lago y me están haciendo un diagnóstico de que estén funcionando correctamente y si no hay que cambiar uno, dos o tres, lo que sea conveniente”, dijo Cepeda, quien también descartó que el agua del lago estuviera contaminada.
POSIBLES CAUSAS
Explicó que la muerte de los peces puede explicarse a través de distintas razones, entre ellas la ausencia de lluvia, la sobrepoblación e incluso especies invasoras que el público visitante a la unidad deportiva pudiera depositar en el lago.
Cepeda Licón y el personal del lago coincidieron en que el mantenimiento y limpieza del lago se hace todos los días, además de que descartaron que hubiera patos muertos.
Los trabajadores de mantenimiento expusieron que cada año se presentan muertes de peces e incluso es común verlos alrededor del lago, aunque no en medida tan amplia como esta semana.
Asimismo expusieron que entre el lunes y el martes pudieron recoger aproximadamente medio tonel de peces muertos lo cual, consideraron, no es tan alarmante como si lo fueran dos o tres toneles enteros.