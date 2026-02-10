Saltillo: Cambio de temperatura y oxigenación causan muerte de 600 peces en Ciudad Deportiva

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 10 febrero 2026
    Saltillo: Cambio de temperatura y oxigenación causan muerte de 600 peces en Ciudad Deportiva
    El lago presenta problemas de sobrepoblación de peces, por lo que se realiza pesca de control todos los lunes. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Sobrepoblación y especies invasoras también son factores que se analizan en la muerte de los peces

Desde la tarde de este lunes, personal de mantenimiento de la Ciudad Deportiva de Saltillo comenzó el retiro de peces muertos del lago artificial.

Al mediodía de este martes, el personal informó a VANGUARDIA que sumaban alrededor de 600 especies que se reportaron como fallecidos, además de que es un fenómeno que ocurre cada año con el cambio de temperatura del agua y por tanto de su oxigenación.

TE PUEDE INTERESAR: Bella postal de la Ciudad Deportiva de Saltillo genera asombro en redes (video)

Por su parte, Antonio Cepeda Licón, titular del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) -organismo encargado de la administración y mantenimiento de la Ciudad Deportiva- informó que el lago también ha presentado sobrepoblación, por lo que se realiza la pesca de los mismos todos los lunes.

$!Descartan contaminación del agua como causa de la muerte de los peces.
Descartan contaminación del agua como causa de la muerte de los peces. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

“El día de ayer (lunes) me reportaron que había algo de peces este y se están revisando los aireadores, son tres con los que cuenta ahí el lago y me están haciendo un diagnóstico de que estén funcionando correctamente y si no hay que cambiar uno, dos o tres, lo que sea conveniente”, dijo Cepeda, quien también descartó que el agua del lago estuviera contaminada.

POSIBLES CAUSAS

Explicó que la muerte de los peces puede explicarse a través de distintas razones, entre ellas la ausencia de lluvia, la sobrepoblación e incluso especies invasoras que el público visitante a la unidad deportiva pudiera depositar en el lago.

Cepeda Licón y el personal del lago coincidieron en que el mantenimiento y limpieza del lago se hace todos los días, además de que descartaron que hubiera patos muertos.

$!Entre las posibles causas se mencionan la falta de lluvias, la sobrepoblación y la presencia de especies invasoras
Entre las posibles causas se mencionan la falta de lluvias, la sobrepoblación y la presencia de especies invasoras FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Los trabajadores de mantenimiento expusieron que cada año se presentan muertes de peces e incluso es común verlos alrededor del lago, aunque no en medida tan amplia como esta semana.

Asimismo expusieron que entre el lunes y el martes pudieron recoger aproximadamente medio tonel de peces muertos lo cual, consideraron, no es tan alarmante como si lo fueran dos o tres toneles enteros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
Cuidado Animal
Fauna

Localizaciones


Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mano amiga

Mano amiga
true

Bad Bunny: Un mensaje de paz que contrasta con el divisionismo de Trump
true

POLITICÓN: ¿Apertura o simulación? Movimiento Ciudadano en Coahuila abre ‘casting’ de candidaturas ciudadanas
La SICT considera importante la conectividad interna en un proyecto de la talla del tren de pasajeros.

SICT: tren de pasajeros tendrá más viajes Saltillo-Monterrey; obra arranca ‘en próximos días’
Los funcionarios de Trump han dicho que sus políticas energéticas han sido dictadas por la creciente demanda de energía.

Expertos condenan la agenda antiambiental de Trump
Ricardo Trevilla explicó que el permiso expedido es para utilizar ametralladoras de los calibres 7.62 y 5.56.

Autoriza Defensa a Coahuila usar armas de uso exclusivo del Ejército
Un nuevo estudio a gran escala aporta pruebas de los beneficios cognitivos del café y el té, si tienen cafeína y se consumen con moderación.

De 2 a 3 tazas de café al día pueden reducir el riesgo de demencia, pero no si es descafeinado
El gobierno de Nicaragua ha eliminado recientemente la exención de visa para ciudadanos de Cuba, cerrando una ruta clave hacia Estados Unidos.

Nicaragua bloquea una popular ruta de Cuba hacia EU