Saltillo: catean vivienda en la Guayulera; presuntamente vendían droga por redes sociales

Una vivienda de la colonia Guayulera, ubicada el poniente de Saltillo, fue cateada por autoridades estatales y federales, luego de que una investigación relacionada con el presunto trasiego y comercialización de droga a través de redes sociales condujera hasta el inmueble. La diligencia se llevó a cabo en el domicilio ubicado sobre la calle 1, hasta donde se desplegó un operativo encabezado por elementos de la Unidad de Investigación y Análisis de la Policía del Estado, con apoyo de otras corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información trascendida, las investigaciones comenzaron luego de que agentes detuvieran a una persona que presuntamente transportaba sustancias estupefacientes. A partir de las indagatorias, se habría obtenido información que permitió identificar una vivienda desde donde aparentemente se realizaban actividades relacionadas con la venta de droga. Con los datos recabados durante las investigaciones, las autoridades solicitaron ante un juez una orden de cateo, misma que fue autorizada para ingresar legalmente al inmueble y buscar indicios relacionados con los hechos. Durante el operativo participaron autoridades estatales y federales, quienes ingresaron a la propiedad y realizaron una revisión en el interior, mientras el perímetro permanecía bajo vigilancia para evitar cualquier incidente.