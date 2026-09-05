Saltillo: catean vivienda en la Guayulera; presuntamente vendían droga por redes sociales
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Investigaciones por presunta venta de droga mediante redes sociales llevaron a las autoridades hasta una vivienda de la colonia Guayulera, donde ejecutaron una orden de cateo
Una vivienda de la colonia Guayulera, ubicada el poniente de Saltillo, fue cateada por autoridades estatales y federales, luego de que una investigación relacionada con el presunto trasiego y comercialización de droga a través de redes sociales condujera hasta el inmueble.
La diligencia se llevó a cabo en el domicilio ubicado sobre la calle 1, hasta donde se desplegó un operativo encabezado por elementos de la Unidad de Investigación y Análisis de la Policía del Estado, con apoyo de otras corporaciones de seguridad.
De acuerdo con la información trascendida, las investigaciones comenzaron luego de que agentes detuvieran a una persona que presuntamente transportaba sustancias estupefacientes. A partir de las indagatorias, se habría obtenido información que permitió identificar una vivienda desde donde aparentemente se realizaban actividades relacionadas con la venta de droga.
Con los datos recabados durante las investigaciones, las autoridades solicitaron ante un juez una orden de cateo, misma que fue autorizada para ingresar legalmente al inmueble y buscar indicios relacionados con los hechos.
Durante el operativo participaron autoridades estatales y federales, quienes ingresaron a la propiedad y realizaron una revisión en el interior, mientras el perímetro permanecía bajo vigilancia para evitar cualquier incidente.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente qué tipo de sustancias fueron localizadas ni la cantidad que habría sido asegurada durante el cateo.
Tampoco se ha informado si alguna persona fue detenida durante la diligencia, por lo que será la Fiscalía General del Estado la encargada de proporcionar mayores detalles conforme avance la investigación.
Una vez concluida la inspección, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales, mientras se realizan los peritajes correspondientes y se integra la carpeta de investigación.
Las autoridades continuarán con las indagatorias para establecer quiénes estarían detrás de la presunta comercialización de estupefacientes mediante redes sociales y determinar si el domicilio era utilizado de manera habitual para estas actividades.