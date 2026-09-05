Gusano barrenador afecta a seis lomitos en Saltillo; uno requiere ayuda urgente

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que en Saltillo existen ocho casos activos de gusano barrenador y seis están presentes en perros. Ante este panorama epidemiológico, una ciudadana de nombre María José Beltrán, de Saltillo se ha movilizado para rescatar y costear el tratamiento de “Colitas”, un perro de la calle que dio positivo a este parásito y cuya cuenta médica ya supera los 2 mil pesos, requiriendo del apoyo de la sociedad para salir adelante.

A través de una publicación en redes sociales, indicó que “Colitas” es un lomito que solía deambular por el lugar donde ella trabaja. Al notarlo enfermo lo llevó a la veterinaria y dio positivo a gusano barrenador. En estos momentos está internado y se prevé que pueda salir el próximo domingo. Debido a la agresividad de la infección, el canino fue canalizado y sometido a un procedimiento de limpieza quirúrgica bajo los efectos de anestesia. Se prevé que el perro permanezca internado y bajo observación médica intensiva. Además de la urgencia médica, la rescatista ha lanzado un llamado para encontrarle un hogar temporal de manera inmediata, ya que, por cuestiones de salud y sanidad, “Colitas” no puede ser devuelto a la calle, donde volvería a estar expuesto al mismo riesgo. CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN El tratamiento de “Colitas” ya acumula un gasto de poco más de 2 mil pesos, cifra que se incrementará con los medicamentos necesarios para su posterior proceso de recuperación.

A través del grupo de Facebook “Mascotas Perdidas de Saltillo”, la ciudadana María José Beltrán reportó haber realizado un primer depósito de mil pesos para abonar a la cuenta médica, pero aún queda pendiente saldar el resto del tratamiento. Para las personas interesadas en realizar donaciones económicas en apoyo al caso, se puede hacer depósito directo en clínica Vet PET, Banorte, en la tarjeta 4189 1400 5006 9672, es indispensable colocar el concepto “Colitas” al realizar la transferencia para que la clínica identifique el apoyo.

O a la cuenta de apoyo personal de BBVA: tarjeta 4152313960219652. PANORAMA DEL GUSANO BARRENADOR EN COAHUILA Actualmente se reportan 41 casos activos de gusano barrenador en todo el estado de Coahuila, de los cuales 8 se localizan en el municipio de Saltillo. Sin embargo, el parásito mantiene una fuerte presencia en la fauna local, afectando principalmente a perros.