Saltillo celebrará el Día del Niño con ‘Lore Lore’, ‘Los Chicharrines’ y show de Guerreras K-Pop

El evento iniciará a las 4:30 de la tarde en el Biblioparque Sur, ubicado sobre el bulevar Otilio Zurdo Galván #102, en la colonia 26 de Marzo, al sur de Saltillo, donde se espera la asistencia de cientos de niñas, niños y sus familias.

El alcalde Javier Díaz González anunció que este miércoles 29 de abril se llevará a cabo en la ciudad el festejo del Día de la Niña y el Niño, con un programa lleno de música, diversión y entretenimiento para toda la familia.

Como parte del espectáculo, se contará con la presentación de Lore Lore, Los Chicharrines, los Campa Brothers y el show de Guerreras K-Pop Huntrix, quienes ofrecerán un ambiente lleno de risas, baile y dinámicas dirigidas al público infantil.

“Invitamos a todas nuestras niñas y niños a disfrutar de este festejo que estará lleno de risas, música y baile en un ambiente 100 por ciento familiar y completamente gratuito para todas y todos”, expresó el edil.

Asimismo, Javier Díaz destacó que el evento contará con el apoyo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual desplegará un operativo para garantizar la seguridad de los asistentes, además de brindar apoyo vial en los alrededores del recinto.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal busca fomentar la convivencia familiar y ofrecer espacios seguros de recreación para la niñez saltillense.