Festejo del Día del Niño y de la Niña reúne a miles de familias en Saltillo

Miles de familias salieron este domingo a la Ruta Recreativa en Saltillo para participar en el festejo del Día del Niño y de la Niña organizado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la segunda edición de la Ruta por Amor a la Salud, que acercó servicios médicos gratuitos a la población. Desde temprana hora, niñas y niños comenzaron a reunirse en el evento, que se desarrolló en un ambiente familiar con actividades recreativas y módulos de atención. El festejo incluyó shows de lucha libre, payasos, personajes infantiles, juegos mecánicos, toro mecánico, brincolines y una granja de animales, además de entrega de dulces, refrigerios y rifas de regalos.

Durante el recorrido, el alcalde Javier Díaz González destacó la participación de las familias y el uso del espacio público para la convivencia. “Para nosotros la seguridad es y seguirá siendo la prioridad de prioridades; garantizar la paz y la tranquilidad de las y los saltillenses, poder tomar las calles como en este momento, disfrutar el Día del Niño y de la Niña con nuestras familias, pero lo más importante es generar comunidad”, afirmó. El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que la respuesta de la ciudadanía ha ido en aumento en este tipo de actividades, al punto de que asistentes comenzaron a formarse desde antes del arranque oficial. “Esta celebración poco a poco está teniendo un lugar en la agenda de las familias; trabajamos permanentemente en reforzar los lazos de confianza con la comunidad”, comentó.

En paralelo, la Ruta por Amor a la Salud se instaló en la explanada del Ateneo Fuente con módulos de atención preventiva y detección oportuna. La jornada reunió a instituciones del sector salud, universidades y organizaciones civiles que ofrecieron consultas y orientación gratuita. Entre los servicios disponibles se incluyeron consultas médicas generales y de pediatría, vacunación, detecciones de diabetes, hipertensión, cáncer de piel, VIH y hepatitis, así como pruebas de antígeno prostático y VDRL. También hubo atención en salud dental, nutrición y asesoría psicológica.

Además, se instalaron módulos de optometría, audiometría y odontología a través de la unidad móvil del programa “Amor en Movimiento” del DIF Saltillo. Se sumaron exámenes de la vista, estudios bariátricos y electrocardiogramas, así como pláticas preventivas, capacitación en RCP y orientación sobre conducción sin alcohol.

La jornada también contempló servicios para mascotas, como baños garrapaticidas, ampliando la atención a las familias que acudieron con sus animales de compañía. El evento se desarrolló entre las 8:00 y las 12:00 horas en el caso de los servicios de salud, y de 9:00 a 11:00 horas en el festejo principal, consolidándose como una de las actividades con mayor convocatoria dentro de la Ruta Recreativa.

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