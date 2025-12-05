Saltillo: choque en la Bellavista termina con taxi y camioneta envueltos en llamas

Un taxi y una camioneta terminaron incendiándose luego de un accidente vial ocurrido en el cruce de Primo de Verdad y Miguel Hidalgo, en la colonia Bellavista, la mañana de este viernes, en Saltillo.

Conforme a los primeros reportes, el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado, Sandro ¨N¨, de 38 años, fue señalado como responsable, ya que, según se informó, la unidad avanzó sin precaución, pensando que era “uno y uno” la circulación, y se atravesó al paso del taxista que circulaba por la calle Hidalgo con dirección a Pedro Aranda.

