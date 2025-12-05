Saltillo: choque en la Bellavista termina con taxi y camioneta envueltos en llamas

Saltillo
/ 5 diciembre 2025
    Saltillo: choque en la Bellavista termina con taxi y camioneta envueltos en llamas
    Los conductores lograron salir ilesos antes de que las llamas consumieran completamente los autos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El cruce permaneció parcialmente cerrado mientras autoridades realizaban las indagaciones y retiraban las unidades involucradas en el accidente

Un taxi y una camioneta terminaron incendiándose luego de un accidente vial ocurrido en el cruce de Primo de Verdad y Miguel Hidalgo, en la colonia Bellavista, la mañana de este viernes, en Saltillo.

Conforme a los primeros reportes, el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado, Sandro ¨N¨, de 38 años, fue señalado como responsable, ya que, según se informó, la unidad avanzó sin precaución, pensando que era “uno y uno” la circulación, y se atravesó al paso del taxista que circulaba por la calle Hidalgo con dirección a Pedro Aranda.

TE PUEDE INTERESAR: Desaparece adolescente en Saltillo; autoridades activan protocolo de búsqueda

Elementos de Tránsito y Bomberos coordinan las labores de retiro de vehículos y aseguramiento de la zona.
Elementos de Tránsito y Bomberos coordinan las labores de retiro de vehículos y aseguramiento de la zona. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras el impacto, el taxi conducido por Román ¨N¨, de 67 años, comenzó a incendiarse, por lo que testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencias y del personal de bomberos. Ambos conductores lograron descender antes de que el fuego se extendiera a los vehículos.

La rápida intervención de los cuerpos de emergencia evitó daños mayores en la zona afectada.
La rápida intervención de los cuerpos de emergencia evitó daños mayores en la zona afectada. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Elementos de Bomberos acudieron al sitio y trabajaron para sofocar las llamas que consumieron gran parte de los autos. La zona fue acordonada mientras se realizaban las maniobras correspondientes para controlar completamente el incendio.

Bomberos controlan el incendio de un taxi y una camioneta tras accidente en la colonia Bellavista.
Bomberos controlan el incendio de un taxi y una camioneta tras accidente en la colonia Bellavista. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

No se reportaron lesiones de gravedad y ambos conductores permanecieron en el lugar para proporcionar sus datos a las autoridades.

Agentes de Tránsito iniciaron las indagaciones para deslindar responsabilidades y proceder con el retiro de las unidades afectadas. El cruce permaneció parcialmente cerrado hasta que concluyeron las labores.

Temas


accidentes viales
Choques
incendios

Localizaciones


Saltillo

