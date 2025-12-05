Desaparece adolescente en Saltillo; autoridades activan protocolo de búsqueda

Saltillo
/ 5 diciembre 2025
    Desaparece adolescente en Saltillo; autoridades activan protocolo de búsqueda
    Helssyka tiene 16 años, mide 1.60 metros y presenta cinco marcas en una de sus muñecas. FOTO: REDES SOCIALES

Helssyka vestía blusa color ladrillo con franjas blancas y flores, suéter negro, pantalón negro y botas negras, al momento de su desaparición

La Comisión de Búsqueda de Personas de Coahuila solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Helssyka Dessyreé Martínez Hernández, de 16 años, quien fue vista por última vez el 2 de diciembre de 2025 en la ciudad de Saltillo.

Según la ficha de búsqueda, Helssyka mide aproximadamente 1.60 metros, tiene complexión robusta, cara redonda, tez blanca y cabello mediano, ondulado y rubio. Sus ojos son cafés, la nariz achatada y la boca pequeña con labios delgados. Como señas particulares, presenta cinco marcas en una de sus muñecas.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía blusa color ladrillo con franjas blancas y flores, suéter negro, pantalón negro y botas negras. La Comisión de Búsqueda hace un llamado a quienes tengan información sobre su paradero para comunicarse de manera inmediata a través de los canales oficiales, incluyendo mensajes directos o los números telefónicos que aparecen en la ficha de localización.

Las autoridades enfatizan que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser determinante para encontrar a Helssyka. La colaboración ciudadana es fundamental para la pronta localización de personas desaparecidas, especialmente menores de edad.

La Comisión recuerda a la población mantener la confidencialidad y reportar únicamente datos verificados, a fin de agilizar la investigación y proteger la seguridad de la adolescente.

El caso se mantiene activo y en seguimiento por parte de la Comisión de Búsqueda, que continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer la desaparición y garantizar la seguridad de Helssyka Dessyreé.

