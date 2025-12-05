Desaparece adolescente en Saltillo; autoridades activan protocolo de búsqueda

La Comisión de Búsqueda de Personas de Coahuila solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Helssyka Dessyreé Martínez Hernández, de 16 años, quien fue vista por última vez el 2 de diciembre de 2025 en la ciudad de Saltillo.

Según la ficha de búsqueda, Helssyka mide aproximadamente 1.60 metros, tiene complexión robusta, cara redonda, tez blanca y cabello mediano, ondulado y rubio. Sus ojos son cafés, la nariz achatada y la boca pequeña con labios delgados. Como señas particulares, presenta cinco marcas en una de sus muñecas.

