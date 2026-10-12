Saltillo: choque entre tres vehículos complica tráfico en el bulevar Fundadores

Un accidente en el que participaron tres vehículos se registró la mañana de este lunes sobre el bulevar Fundadores, a la altura del puente de la colonia Zaragoza, lo que provocó complicaciones en la circulación con dirección al centro de Saltillo.

En el percance estuvieron involucrados una camioneta KIA Sorento, un automóvil Chevrolet Cruze y un tractocamión de la empresa Servicios Especializados Cortés.