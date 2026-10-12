Saltillo: choque entre tres vehículos complica tráfico en el bulevar Fundadores
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El percance ocurrió cerca del puente de la colonia Zaragoza; los involucrados dieron versiones distintas sobre lo sucedido y fue necesaria una grúa para retirar una de las unidades
Un accidente en el que participaron tres vehículos se registró la mañana de este lunes sobre el bulevar Fundadores, a la altura del puente de la colonia Zaragoza, lo que provocó complicaciones en la circulación con dirección al centro de Saltillo.
En el percance estuvieron involucrados una camioneta KIA Sorento, un automóvil Chevrolet Cruze y un tractocamión de la empresa Servicios Especializados Cortés.
La camioneta KIA Sorento y era conducida por César Arturo ¨N¨, de 49 años, mientras que el Chevrolet Cruze, era manejado por Carlos Eduardo ¨N¨, de 25 años.
El tercer participante fue un tractocamión, conducido por Agustín ¨N¨, de 56 años, quien viajaba en la unidad de la empresa de servicios especializados.
Hasta el momento, no se ha determinado quién ocasionó el accidente, debido a que los tres conductores ofrecieron versiones distintas sobre cómo ocurrieron los hechos. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.
Debido a que uno de los vehículos requirió ser retirado con una grúa, se realizaron maniobras para liberar la vialidad. Mientras tanto, el tránsito se vio afectado, por lo que se recomendó a los automovilistas circular con precaución mientras las unidades eran orilladas.