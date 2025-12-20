Saltillo cierra 2025 con finanzas sólidas y mejora en calificaciones crediticias

Saltillo
/ 20 diciembre 2025
    Saltillo cierra 2025 con finanzas sólidas y mejora en calificaciones crediticias
    El alcalde Javier Díaz González informó que las evaluaciones de calificadoras nacionales e internacionales reflejan la disciplina fiscal y la estabilidad financiera alcanzadas por el municipio de Saltillo. FOTO: ARCHIVO/VANGUARDIA

La mejora en la calificación de Standard & Poor’s y la ratificación de Fitch Ratings colocan a Saltillo entre las ciudades con mayor solidez financiera a nivel nacional

Al cierre de 2025, el municipio de Saltillo consolidó un panorama financiero sólido, respaldado por evaluaciones favorables de calificadoras nacionales e internacionales, resultado —según la administración municipal— de una gestión responsable y eficiente del gasto público.

De acuerdo con información oficial, Standard & Poor’s elevó la calificación nacional de la capital coahuilense de mxAA con perspectiva positiva a mxAA+ con perspectiva estable, un ajuste que refleja la fortaleza de sus finanzas y el nivel de confianza que mantiene en el ámbito nacional. En la misma línea, Fitch Ratings ubicó a Saltillo con la calificación nacional más alta disponible: AAAmex, también con perspectiva estable.

El alcalde Javier Díaz González destacó que estos resultados colocan a Saltillo entre los municipios mejor evaluados del país en materia financiera, al tiempo que refrendó el compromiso de su administración de mantener prácticas de transparencia, orden presupuestal y planeación de largo plazo.

En el plano internacional, Fitch Ratings otorgó al municipio una calificación BBB-, la cual —precisó el edil— se encuentra condicionada por la calificación soberana de México. No obstante, subrayó que, de no existir esa limitante, Saltillo alcanzaría una evaluación tipo “A”, lo que evidenciaría aún más su estabilidad económica.

El presidente municipal explicó que uno de los pilares de esta solidez ha sido la emisión de información financiera en tiempo real, lo que permite integrar cuentas públicas oportunas y confiables, fortaleciendo la credibilidad ante la ciudadanía y los organismos evaluadores.

Añadió que este desempeño ha sido posible gracias al trabajo conjunto con la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, con la que se estableció como objetivo común preservar finanzas públicas sanas.

Finalmente, Díaz González resaltó que la confianza de más de 140 mil contribuyentes permitió alcanzar una recaudación histórica de 503 millones de pesos por concepto de impuesto predial y contribuciones asociadas, recursos que —afirmó— se traducen en obras, programas y servicios públicos en beneficio de miles de familias saltillenses.

