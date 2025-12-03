Saltillo cierra el año con 314 litros por segundo nuevos en la red de agua

La capital coahuilense concluyó el año con 314 litros por segundo adicionales a la red de distribución, informó el alcalde Javier Díaz González al señalar que la meta de incremento prevista para fue superada con la puesta en operación de nuevos pozos en distintos puntos de la ciudad.

Recordó que cuando inició la administración la red contaba con 2 mil litros por segundo. “Ya están 314 litros por segundo finalmente los que incorporamos en este año”, dijo, al añadir que el incremento representa más del 15 por ciento respecto a la capacidad con la que arrancó el trienio.

Díaz detalló que la inversión se realizó entre recursos municipales y Aguas de Saltillo. “Los dividendos que le tocaba al municipio se destinaron 100 por ciento al tema del agua”, comentó. Afirmó que por parte del Ayuntamiento se aplicaron entre 52 y 53 millones de pesos, mientras que AGSAL aportó entre 125 y 130 millones. En total, se invirtieron más de 180 millones de pesos en nuevas fuentes de abastecimiento.

El alcalde adelantó que para 2026 se buscará incorporar más de 200 litros por segundo adicionales. “En dos años incrementar más de 500 litros por segundo; estamos hablando de un incremento de más del 25 por ciento de lo que se tenía al inicio de esta administración”, aseguró.

Pozos inaugurados en 2025:

• Carneros III⁠: —Inversión: 70 mdp —Profundidad: 500 m —⁠Incluye línea subterránea de 1.2 km, caseta de potencia e interconexiones

• Pozo Praderas (col. Praderas): —⁠Inversión: más de 2 mdp —Profundidad: 250 m —500 m de interconexiones

• Pozo El Paraíso II (La Aurora): —⁠Inversión: 2.1 mdp⁠ —Beneficio: más de 10 mil habitantes

• Pozo Balcones: ⁠—Inversión: 5 mdp —Aporta 9 LPS —⁠Beneficio directo: más de 7 mil habitantes —⁠Mejora el suministro en 15 colonias del oriente

• Pozo La Herradura: ⁠—Inversión: 2.7 mdp —⁠Línea de conducción de 1.6 km —Tres interconexiones

• Pozo Voel (blvd. Nazario Ortiz Garza):⁠ —⁠Incluye dos interconexiones —Beneficio: alrededor de 12 mil personas

De acuerdo con Aguas de Saltillo, los pozos incorporados fortalecen el suministro en sectores oriente, poniente y norte de la ciudad, donde se ha buscado estabilizar presión y ampliar tiempos de servicio durante los últimos meses.

El alcalde reiteró que el programa de ampliación continuará en 2026. “En un futuro tendremos que trabajar en ese acuaférico que viene del sur hacia el poniente de Saltillo”, mencionó al indicar que los proyectos hidráulicos seguirán como prioridad para la administración.