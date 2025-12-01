Inaugura Aguas de Saltillo sexto pozo de agua; serán 22 las colonias beneficiadas

Saltillo puso en operación su sexto pozo del año, ubicado en la colonia Praderas, como parte del fortalecimiento al sistema de agua potable. Durante la inauguración, el alcalde Javier Díaz González explicó que el objetivo es mejorar el servicio mediante nuevas fuentes de captación y la modernización del equipo existente. Según dijo, al inicio de la administración la ciudad recibía alrededor de 2 mil litros por segundo, por lo que se planteó aumentar ese volumen tanto con nuevos pozos como con eficiencia operativa. Para este primer año, expuso que la meta era sumar 258 litros por segundo, pero las obras superaron lo previsto. TE PUEDE INTERESAR: Atropellan y matan a corredor en Saltillo; hombres, 62% de peatones hospitalizados por accidentes con vehículos

Díaz González afirmó que “en este año se han incorporado 314 litros por segundo adicionales, más del 15 por ciento de lo que teníamos al arranque de 2025”. También recordó que hace un mes inició operaciones Carneros 3, “el pozo más grande en la historia de Saltillo”, con un caudal de 100 litros por segundo. En ese contexto, informó que el pozo inaugurado en Praderas aporta 40 litros por segundo a la red de distribución. “No es nada chiquito”, comentó, y agregó que estas ampliaciones permitirán avanzar hacia un mejor servicio en 2026. Por su parte, el director de Aguas de Saltillo, Iván José Vicente García, mencionó que el proyecto tuvo un proceso de casi dos años, con permisos y ajustes técnicos que finalmente lo hicieron posible.

Agregó que el pozo fue perforado a 250 metros de profundidad, con una inversión "de más de 2 millones de pesos", e incluye caseta de cloración, caseta de potencia, transformador y alrededor de 500 metros de interconexiones. Aseguró que el beneficio será directo para más de 22 mil vecinos de 22 colonias.