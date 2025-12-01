Aguas de Saltillo priorizará equipamiento de pozos en 2026 con el financiamiento de 150 mdp

Aguas de Saltillo reiteró que en 2026 priorizará el equipamiento y conexión de pozos, así como obras contempladas en la fase dos del Plan Antisequía, con apoyo del financiamiento por 150 millones de pesos aprobado previamente para la empresa.

El gerente general de Agsal, Iván José Vicente García, informó que este monto permitirá adelantar inversiones que originalmente estaban proyectadas para años posteriores. “Lo que vamos a tratar de hacer con estos 150 millones adicionales es adelantar inversiones con el objetivo de ir mejorando el servicio a la ciudadanía”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Manchas’ ayuda a detectar más de 700 fugas y reduce desperdicio de agua: Agsal

Detalló que el crédito —ya adjudicado a BBVA— se ejercerá conforme avancen los trámites administrativos pendientes ante las instancias financieras y federales. Comentó que, una vez disponibles, los recursos se destinarán principalmente a equipar nuevos pozos, incorporar fuentes de captación a la red y ejecutar obras derivadas del plan, con el objetivo, dijo, de fortalecer el suministro. “Estamos incorporando nuevas fuentes de captación para tener mayor capacidad de abastecimiento”, mencionó.

Vicente García recordó que el inicio del año presentó complicaciones por los cortes de energía eléctrica, que afectaron la operación de varios pozos. “Empezamos la primera parte del año con varias incidencias, muchas de ellas ocasionadas por los cortes que tuvimos de CFE”. Aun así, afirmó que la coordinación entre ambas empresas permitió estabilizar la operación: “A partir de aquí hemos estado trabajando muy de la mano con ellos y se ha mejorado mucho la prestación de este servicio”.

De cara a 2026, Agsal prevé continuar con la incorporación y equipamiento de pozos, además de ejecutar las obras financiadas conforme se habiliten los recursos. Agregó que estos trabajos buscan asegurar un suministro constante para la ciudad. “La intención es seguir incrementando la eficiencia y garantizar el abasto para la población”.