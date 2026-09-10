Saltillo: colchón atravesado en plena carretera provoca aparatosa caída de motociclistas

El accidente, que proyectó a los ocupantes contra la cinta asfáltica, ocurrió alrededor de la medianoche, cuando los hombres se desplazaban con dirección al poniente a bordo de una motocicleta Italika de color gris.

Un hombre resultó con heridas graves y tuvo que ser hospitalizado luego de sufrir una aparatosa caída cuando viajaba como acompañante en una motocicleta que circulaba por el arco vial Zapalinamé, al oriente de Saltillo .

Al encontrarse en el tramo ubicado entre las colonias Colinas de Santiago y Nuevo Mirasierra, el conductor presuntamente no se percató de que un colchón se encontraba atravesado en medio de la vialidad.

Debido a la velocidad con la que circulaban, el motociclista pasó por encima del objeto y perdió el control de la unidad, provocando que ambos tripulantes salieran proyectados y cayeran violentamente sobre la carpeta asfáltica.

El acompañante llevó la peor parte, ya que se golpeó fuertemente la cabeza contra el pavimento y no portaba casco de protección, por lo que quedó tendido y con lesiones de consideración.

Testigos que presenciaron el accidente se acercaron de inmediato para auxiliar a los hombres y retiraron el colchón que permanecía en medio de la vialidad, con la intención de evitar que se registrara otro percance.

Sin embargo, mientras se solicitaba la presencia de los cuerpos de emergencia, el conductor de la motocicleta aprovechó la confusión para retirarse del lugar, dejando a su acompañante lesionado sobre el pavimento.