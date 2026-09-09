Saltillo: con cine y actividades informativas, la Facultad de Comunicación promoverá prevención del suicidio

Con actividades dirigidas a fomentar la conciencia, la empatía y el acompañamiento comunitario, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) realizará este miércoles 10 de septiembre la Feria de Prevención del Suicidio en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. La jornada busca generar un espacio de diálogo en torno a la prevención del suicidio y la importancia de fortalecer las redes de apoyo, particularmente entre los jóvenes.

Las actividades comenzarán a las 10:00 horas con la inauguración de la feria, para posteriormente dar paso a un cine foro relacionado con el proyecto de Cine Minuto “Jóvenes contra el suicidio”. El cine foro está programado para las 10:30 horas y será uno de los principales espacios de reflexión de la jornada, mediante materiales audiovisuales enfocados en sensibilizar a los asistentes sobre esta problemática. A partir de las 11:30 y hasta las 14:00 horas se instalarán spots informativos en la explanada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde los participantes podrán conocer contenidos relacionados con la prevención y el cuidado de la salud mental.

UNA JORNADA PARA HABLAR Y PREVENIR La actividad se desarrollará en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC y está contemplada dentro de las acciones de sensibilización que buscan impulsar una mayor conciencia sobre la salud mental. La universidad invitó a la comunidad a participar en las distintas actividades y a sumarse al mensaje de apoyo mediante el uso de una prenda amarilla, como símbolo de acompañamiento y concientización. El programa concluirá a las 14:00 horas, con lo que se contempla una jornada de cuatro horas dedicada a la información y reflexión sobre la prevención del suicidio. La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que llamó a la comunidad universitaria a participar en un espacio centrado en el diálogo y el cuidado colectivo.

Temas

Prevención Suicidio

Localizaciones

Coahuila Saltillo

Organizaciones

UAdeC

