Saltillo: con cine y actividades informativas, la Facultad de Comunicación promoverá prevención del suicidio

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    Saltillo: con cine y actividades informativas, la Facultad de Comunicación promoverá prevención del suicidio
    El programa contempla un cine foro y espacios informativos para los asistentes. REDES SOCIALES
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por Elena Vega

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La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC realizará este 10 de septiembre una jornada para promover la prevención, la empatía y el apoyo comunitario

Con actividades dirigidas a fomentar la conciencia, la empatía y el acompañamiento comunitario, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) realizará este miércoles 10 de septiembre la Feria de Prevención del Suicidio en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

La jornada busca generar un espacio de diálogo en torno a la prevención del suicidio y la importancia de fortalecer las redes de apoyo, particularmente entre los jóvenes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/borrar-el-estigma-el-reto-frente-al-suicidio-que-lleva-mas-de-220-muertes-en-coahuila-este-ano-NI23183394

Las actividades comenzarán a las 10:00 horas con la inauguración de la feria, para posteriormente dar paso a un cine foro relacionado con el proyecto de Cine Minuto “Jóvenes contra el suicidio”.

El cine foro está programado para las 10:30 horas y será uno de los principales espacios de reflexión de la jornada, mediante materiales audiovisuales enfocados en sensibilizar a los asistentes sobre esta problemática.

A partir de las 11:30 y hasta las 14:00 horas se instalarán spots informativos en la explanada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde los participantes podrán conocer contenidos relacionados con la prevención y el cuidado de la salud mental.

UNA JORNADA PARA HABLAR Y PREVENIR

La actividad se desarrollará en el Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC y está contemplada dentro de las acciones de sensibilización que buscan impulsar una mayor conciencia sobre la salud mental.

La universidad invitó a la comunidad a participar en las distintas actividades y a sumarse al mensaje de apoyo mediante el uso de una prenda amarilla, como símbolo de acompañamiento y concientización.

El programa concluirá a las 14:00 horas, con lo que se contempla una jornada de cuatro horas dedicada a la información y reflexión sobre la prevención del suicidio.

La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que llamó a la comunidad universitaria a participar en un espacio centrado en el diálogo y el cuidado colectivo.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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