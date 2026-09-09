POLITICÓN: Pase turístico de Samuel García desata rechazo unánime en el Congreso de Coahuila

I. RECHAZO UNÁNIME El tema del pase turístico que el Gobierno fosfo-fosfo de Samuel García ha implementado en Nuevo León para, supuestamente, “mejorar la seguridad”, provocó uno de los pocos momentos de acuerdo absoluto que ha vivido la actual Legislatura estatal. Y es que a propuesta de la diputada Edna Dávalos Elizondo, los representantes de todos los colores partidistas se unieron en una sola voz para reprochar la irracionalidad de la medida que pretende limitar la circulación de vehículos con placas de otras entidades en el territorio de la vecina entidad. II. TODOS EN CONTRA “Es una estupidez” fue el calificativo más suave que los integrantes del pleno le endilgaron a la estrategia neolonesa, la cual prometieron combatir más allá del “respetuoso exhorto” que aprobaron ayer. El morenista Antonio Attolini, por ejemplo, convocó al morenismo neolonés a pronunciarse contra la medida y el ¿petista? Fernando Rodríguez ofreció los servicios de su despacho para el trámite de amparos. Habrá que ver cómo evoluciona el asunto...

III. ¿SE ACABÓ EL NEGOCIO? Ayer se difundió en Piedras Negras una instrucción oficial que, en principio, parecería no tener sentido: en ese cruce internacional estará prohibido “hasta nuevo aviso” el paso de vehículos de carga vacíos, de Estados Unidos hacia México. Pero quienes conocen la dinámica de aquel puerto nos indican que el término “vacío” es el que sirve para identificar a los tractocamiones –con o sin caja– que, por decenas, cruzan todos los días hacia la frontera que gobierna Jacobo Rodríguez, realizando un proceso de “micro-contrabando” de combustible al que, según parece, han decidido ponerle un freno las autoridades de ambos lados de la frontera. IV. OTRO HUACHICOL ¿Cómo se hace eso? Pues resulta que a los tractocamiones les adhieren tanques adicionales que les permiten introducir al país cientos de litros de combustible que, supuestamente, forma parte del que es utilizado para mover la unidad. En estricto sentido, se trata de huachicol fiscal a baja escala que sirve para alimentar el mercado local. Sólo que el negocio parece haber funcionado tan bien que el número de unidades utilizadas se incrementó en tal medida que provocaba colas de hasta 10 horas para cruzar la frontera.

V. NO SUBIÓ En la sesión de ayer del Congreso local, Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, del Grupo Parlamentario “Alianza Coahuila” del PRI, inscribió un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Energía y Economía a dar apoyos para que las pequeñas empresas compren sistemas de generación y almacenamiento eléctrico. El tema es real: los apagones provocan pérdidas y dañan equipos. Puede discutirse si los negocios deben gastar en protegerse de la mala calidad de un servicio que la CFE debería garantizar. Pero había una idea concreta y una oportunidad para explicarla. Cuando llegó el momento, nos dicen que el diputado avisó que no quería subir a tribuna. El documento llegó; su autor, no. VI. SIGUE EN SILENCIO No tenía que pronunciar un gran discurso, sólo explicar una propuesta que llevaba su nombre. Tampoco lo hizo. A su paso por el gobierno estatal como secretario no se le recuerdan resultados. Ahora llegó al Congreso para cubrir una suplencia y, hasta el momento, la historia sigue igual. No se le conoce una intervención, una postura o una acción legislativa relevante que permita entender por qué se le consiente tanto. Seguimos sin conocer su voz; de su trabajo, tampoco hay noticias.

VII. FOTO DE MODA La senadora morenista, Cecilia Guadiana, publicó una fotografía con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, y agradeció su tiempo. También aseguró que desde el Senado reconoce y respalda los resultados de la estrategia federal de seguridad. Hasta ahí, todo muy institucional. Harfuch se ha convertido en el político de moda: gobernadores, alcaldes, fiscales, secretarios y legisladores buscan acercarse, tomarse la foto y presumirlas en sus redes. Nadie quiere perderse un poco del brillo del funcionario mejor evaluado del gabinete. Ahora falta conocer lo importante: qué asunto de Coahuila llevó a la mesa y qué respuesta obtuvo. VIII. RATING Una fotografía con el personaje de moda siempre ayuda: genera comentarios y permite presumir cercanía con el poder. Pero una reunión debe dejar algo más que reacciones en Instagram. ¿Se planteó algún problema de seguridad de Coahuila? ¿Hubo acuerdos o compromisos concretos? Si los hubo, convendría informarlos. Si no, la publicación cumplió otra función: aprovechar el buen momento del secretario para levantar el rating propio.