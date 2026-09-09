Saltillo recibe la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco: calles cerradas, horarios, boletos y todo lo que necesitas saber

Saltillo está a punto de recibir a la élite mundial del tiro con arco. La capital de Coahuila será sede de la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026, una competencia que reunirá a 32 arqueros de 17 países y que llevará las rondas decisivas al corazón del Centro Histórico. La cita deportiva será el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, con la Plaza de Armas y el Callejón Santos Rojo como escenario. Antes de acudir, estos son los datos que deben conocer aficionados y ciudadanos.

¿QUÉ SE DISPUTARÁ EN SALTILLO? La Final de la Copa del Mundo representa el cierre de la temporada internacional de tiro con arco y reúne únicamente a los ocho mejores competidores de cada categoría: arco compuesto femenil y varonil, y arco recurvo femenil y varonil. No se trata del Campeonato Mundial, sino de la competencia que reúne a los mejores arqueros del circuito durante la temporada. Los participantes llegaron a esta instancia mediante triunfos en las etapas de la Copa del Mundo, puntos acumulados en el ranking y, en el caso de México, plazas como país sede. Saltillo será, además, la vigésima sede de una Final de Copa del Mundo, con un montaje que convertirá la Plaza de Armas en un escenario deportivo frente a edificios como la Catedral y el Palacio de Gobierno.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SON LAS COMPETENCIAS? La actividad competitiva estará dividida en cuatro sesiones: Sábado 12 de septiembre 10:00 horas: Final de arco compuesto varonil. 14:00 horas: Final de arco compuesto femenil. Domingo 13 de septiembre 10:00 horas: Final de arco recurvo varonil. 14:00 horas: Final de arco recurvo femenil. Aunque las sesiones generales están anunciadas a las 10:00 y 14:00 horas, el programa técnico contempla que las rondas comiencen unos minutos después de esas horas, con cuartos de final, semifinales, disputa por el bronce y finales por el oro. La actividad oficial comenzará antes: el jueves 10 de septiembre se realizará el sorteo de los cruces y el viernes 11 habrá práctica oficial.

¿QUIÉNES COMPETIRÁN? México tendrá una delegación de siete arqueros, la representación más numerosa de un país en esta edición. Entre los nombres que estarán en Saltillo aparecen Matías Grande y Ana Paula Vázquez, ambos en arco recurvo, además de Alejandra Valencia, una de las principales figuras mexicanas de la disciplina. En arco compuesto competirán Sebastián García, Andrea Becerra, Dafne Quintero y Rodrigo González de Alba.

García y Becerra consiguieron su lugar después de ganar etapas de la Copa del Mundo, mientras que Vázquez y Quintero aseguraron su clasificación mediante los puntos obtenidos durante la temporada. Grande, Valencia y González de Alba fueron seleccionados mediante las plazas correspondientes al país anfitrión. Para Coahuila, la presencia de Ana Paula Vázquez y Matías Grande representa uno de los principales atractivos, ya que ambos podrán competir ante el público de su estado. Entre las figuras internacionales destaca el estadounidense Brady Ellison, mientras que en la rama de compuesto también aparecen competidores que llegan como referentes del circuito mundial. El cuadro definitivo contempla 32 atletas, con representantes de 17 países.

¿DÓNDE SERÁ? El campo de competencia estará instalado en la Plaza de Armas, con parte de la infraestructura extendiéndose hacia el Callejón Santos Rojo. El público podrá observar las competencias desde gradas temporales instaladas en el Centro Histórico, con capacidad para más de mil 500 personas según la información difundida por organizadores y autoridades locales. Por tratarse de un espacio con aforo limitado, se recomienda llegar con anticipación, particularmente para las sesiones vespertinas.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS Y DÓNDE COMPRARLOS? El acceso general tiene un costo de 291 pesos por sesión, de acuerdo con la información de venta publicada: el precio base es de 250 pesos más el cargo por servicio. Los boletos se comercializan mediante Boletomóvil y cada acceso corresponde a una sesión específica. Importante: antes de acudir conviene revisar la disponibilidad de la sesión que se desea comprar, pues no se trata de un boleto general para todo el fin de semana.

¿CÓMO SE PUEDE VER LA FINAL SI NO SE ACUDE? La competencia tendrá cobertura internacional. World Archery confirmó que las cuatro sesiones serán transmitidas en vivo, con archery+ como plataforma de streaming para los territorios donde no exista una señal televisiva asociada. En Latinoamérica, uno de los socios de transmisión será Claro Sports. La cobertura internacional también contempla cadenas como beIN, CCTV, Globo, RTVE, POLSAT y TRT, dependiendo del territorio. Por lo tanto, para quienes no tengan boleto, las principales alternativas son: Presencial: Plaza de Armas y Callejón Santos Rojo. Streaming: archery+. Televisión/streaming en Latinoamérica: Claro Sports, sujeto a su programación. Información y seguimiento: World Archery y sus plataformas digitales. La transmisión llegará a una audiencia internacional, con cobertura en decenas de países. ¡ATENCIÓN! ESTAS CALLES TENDRÁN CIERRES Y AJUSTES La llegada del evento también modificará la circulación en el Centro Histórico. La calle Melchor Ocampo permanecerá cerrada del 5 al 13 de septiembre, mientras que Ignacio Zaragoza también tendrá afectaciones relacionadas con el montaje y operación del evento. El Municipio pidió a los automovilistas utilizar vías alternas y respetar las indicaciones del operativo vial. El calendario de logística contempla: 4 al 13 de septiembre: descarga de materiales. 4 al 14 de septiembre: movimiento y retiro de materiales. 7 al 14 de septiembre: espacio para contenedores de televisión. 9 al 13 de septiembre: actividades de calentamiento. 10 al 13 de septiembre: área para ascenso y descenso de atletas. 11 al 13 de septiembre: tránsito controlado en la zona destinada a la competencia.