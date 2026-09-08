Destruye EU cinco petroleros iraníes en represalia por ataque a buque estadounidense

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    Destruye EU cinco petroleros iraníes en represalia por ataque a buque estadounidense
    Una lancha de motor pasa frente a buques comerciales anclados en el estrecho de Ormuz. AP

Estados Unidos confirmó la operación tras los ataques con misiles balísticos que ejecutó la Guardia Revolucionaria Islámica en su contra

Estados Unidos confirmó este martes la destrucción de cinco petroleros iraníes en respuesta a dos ataques con misiles balísticos lanzados por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra un buque de guerra estadounidense durante los dos días anteriores.

Los ataques estadounidenses alcanzaron cinco buques petroleros vinculados a Irán cerca del Estrecho de Ormuz, como parte de la respuesta de Washington a las acciones de la Guardia Revolucionaria, según informó el Comando Central en su cuenta oficial de X.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/precisa-un-informe-que-emiratos-arabes-unidos-advirtio-a-israel-de-operacion-de-hamas-antes-del-7-de-octubre-AE23364235

Previamente, la agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), informó que uno de los petroleros fue atacado en Jarg, sin provocar heridos.

Por su parte, la radiotelevisión estatal IRIB reportó otra embarcación atacada en el puerto de Jask, algo más al sur del estrecho de Ormuz, también sin dejar ninguna víctima.

En respuesta a estos ataques, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que los petroleros de Kuwait y Baréin serán “blanco de ataques”, y pidió a las tripulaciones de los buques abandonar inmediatamente los puertos de ambos países, a los que acusó de ser cómplices de las acciones estadounidenses.

Mientras las tensiones se intensifican sobre el terreno, durante el sexto mes de guerra, Estados Unidos ha intensificado este martes su presión contra Irán con la sanción de 36 entidades e individuos ligados al sector de la aviación.

Las sanciones en este caso ponen el foco en 27 compañías aéreas que aún operan en Irán, en aquellos actores que brindan apoyo a Mahan Air, la principal aerolínea privada del país, y en canales financieros y de aprovisionamiento para el sector.

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