Coahuila: Se cae amparo ‘amañado’ de Tania Flores; investigan actuación de funcionarios en Hidalgo

El amparo promovido en Hidalgo para modificar la situación jurídica de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, quedó sin efecto y no permitió su liberación, luego de llevarse a cabo ayer una audiencia intermedia de su caso; mientras tanto, autoridades investigan posibles irregularidades en la actuación de funcionarios del juzgado que intervino en el trámite. Fuentes de la Fiscalía y del Poder Judicial señalaron que Flores Guerra permanece en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo, donde se encuentra desde el pasado 4 de julio, y que los procesos penales iniciados en su contra continúan en Coahuila.

La exalcaldesa enfrenta alrededor de 11 carpetas de investigación relacionadas con su administración municipal y actualmente está vinculada a proceso en dos causas. Además, existen observaciones de instancias estatales y federales de fiscalización que involucran recursos por aproximadamente 250 millones de pesos, cuya situación deberá ser determinada por las autoridades competentes. La controversia por el amparo surgió a finales de agosto, cuando el Juzgado Tercero de Distrito en Hidalgo concedió una suspensión provisional que pretendía que un juez de Coahuila revisara la medida cautelar impuesta a Flores Guerra.

El recurso generó cuestionamientos debido a que los hechos por los que la exalcaldesa enfrenta procesos ocurrieron en Coahuila. También se puso bajo revisión la información relacionada con un supuesto traslado de Flores Guerra a Pachuca, el cual, de acuerdo con las fuentes consultadas, no ocurrió, pues la exfuncionaria permanece recluida en Saltillo. A ello se sumaron señalamientos sobre posibles inconsistencias en documentos y firmas utilizados durante la tramitación del juicio de amparo, cuya autenticidad y alcance deberán ser establecidos mediante las investigaciones correspondientes.

El caso derivó además en una revisión de la actuación de funcionarios del Poder Judicial de la Federación. El entonces titular del juzgado, Fredy Francisco Aguilar Pérez, fue removido en medio de señalamientos relacionados con presuntos actos de corrupción. Posteriormente también fueron separados de sus funciones Carlos Alberto Ávalos Cervantes, quien se desempeñaba como secretario en funciones de juez, e Iván Francisco Hernández Peralta, secretario del juzgado, además de otros funcionarios.

Una nueva jueza asumió la conducción del órgano jurisdiccional, mientras continúan las investigaciones sobre posibles irregularidades en la tramitación de diversos asuntos. Entre las conductas bajo revisión se encuentran la posible recepción dirigida de determinados amparos, trámites realizados durante turnos de guardia sin una aparente situación de urgencia, movimientos de expedientes entre mesas y eventuales beneficios indebidos.

De acuerdo con la información disponible, el amparo relacionado con Tania Flores habría formado parte de los asuntos que motivaron la revisión de la actuación de los funcionarios. Hasta ahora, el recurso no modificó la situación jurídica de la exalcaldesa, quien permanece recluida y sujeta a los procesos penales que enfrenta en Coahuila.