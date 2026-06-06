Saltillo: conductor choca contra vehículos estacionados y abandona su camioneta

Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol provocó un accidente múltiple durante la madrugada de este sábado sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Colinas de San Francisco, para posteriormente abandonar la unidad y huir del lugar. Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando el responsable circulaba de sur a norte a bordo de una camioneta Ford. Al llegar a la intersección con el bulevar San Juan Capistrano, perdió el control del volante y se impactó contra la parte trasera de una camioneta Ford F-150 que se encontraba estacionada frente a un negocio dedicado a la compra y venta de vehículos.

Debido a la fuerza del impacto, la camioneta afectada fue proyectada hacia adelante y terminó colisionando contra una camioneta Renault y una Ford Escape que también se encontraban estacionadas en el sitio, ambas propiedad del mismo establecimiento. Tras provocar el percance, el conductor intentó darse a la fuga. Sin embargo, metros más adelante abandonó la camioneta sobre la calle La Herradura y escapó antes de la llegada de las autoridades. Durante la inspección de la unidad, elementos de seguridad localizaron bebidas alcohólicas en el interior, por lo que se presume que el responsable conducía bajo los influjos del alcohol.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras para el retiro de las unidades involucradas, mientras continúan las investigaciones para identificar y localizar al conductor responsable.

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