Saltillo: conductor de InDriver exhibe a pasajera ‘grosera’; ‘yo me paro y los bajo’ le responden otros choferes (Video)

La discusión comenzó cuando la mujer reclamó que la estaban dejando en una plaza que no correspondía, pues aparentemente la que ella buscaba estaba cerca pero no era a la que se aproximaban.

“Cabe recalcar que me dijo corriente y naco a lo cual solo me reí y le dije pues no creo y se enojó más. También me dijo que le hablaría a la policía y le dije con gusto la llevo usted ni se apure. Y no hacía nada”, escribió el chofer en Facebook.

‘Así hay muchos casos’, explicaron otros colegas

Dicha publicación de Facebook recibió decenas de comentarios de otros usuarios que también se identificaron como choferes, quienes además de lamentar la situación por la que pasó su compañero, hicieron saber que este tipo de casos se presentan frecuentemente.

“Nombre carnal yo la bajaba desde el primer grito jajaja así baje a una doña comiendo chetos”, escribió un hombre.

“No te la compliques, yo no batallo, en cuanto se ponen de esa manera me paro y los bajo. Todos merecemos respeto y de la manera que me traten yo los voy a tratar, no porque estés dando un servicio tienes que aguantar a la gente prepotente”, comentó otro conductor.