Saltillo: conductor dormita, choca y provoca caos vial sobre el puente de J. Mery

El percance se registró alrededor de las 3:00 de la tarde y dejó lesionado a Jacinto “N”, de 49 años, quien conducía una camioneta Jeep Liberty sobre el carril izquierdo.

Un automovilista se quedó dormido al volante y provocó un accidente la tarde de este sábado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de subir el puente de Felipe J. Mery, en dirección hacia Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo .

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se quedó dormido mientras manejaba, perdió el control de la unidad hacia su lado izquierdo, subió al camellón central y terminó impactándose contra la barrera de contención, quedando atravesado sobre el camellón.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al lesionado, quien posteriormente fue trasladado a la Clínica 89 del IMSS para recibir atención médica.

El accidente provocó caos vial en ambos sentidos de circulación, ya que un carril quedó obstruido en cada dirección. La circulación se normalizó tras la llegada de las grúas y las maniobras para retirar la camioneta y reacomodar la barrera de contención dañada.