Saltillo: conductor ebrio embiste taxi con adultos mayores y es detenido

Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol provocó un accidente vial durante la madrugada de este miércoles sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, en Saltillo. Los hechos se registraron en los carriles con dirección de norte a sur, justo en la subida del puente ubicado a la altura de la calle 21 de Marzo, en la colonia San Ramón.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 01:00 horas, cuando el conductor de un vehículo Chevrolet Corsa circulaba presuntamente a exceso de velocidad y en estado inconveniente. En esas condiciones, impactó por alcance a un taxi Chevrolet Aveo. Debido al fuerte golpe, el conductor del vehículo de alquiler perdió el control del volante y terminó estrellándose contra la barrera metálica de protección del puente. Por su parte, el automóvil responsable también giró tras el impacto y terminó golpeando la estructura de contención.

En el taxi viajaban cuatro adultos mayores, entre ellos una mujer de aproximadamente 100 años de edad, quienes fueron valorados en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. Afortunadamente, ninguno de los pasajeros presentó lesiones de gravedad, por lo que decidieron permanecer en el sitio en espera del pase médico proporcionado por la aseguradora correspondiente. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y procedieron con la detención del presunto responsable, quien presentaba aliento alcohólico, quedando a disposición de las autoridades competentes mientras se deslindan responsabilidades.