Saltillo: conductor no mide su distancia y termina estampado contra una grúa
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor de un Hyundai se impactó por alcance contra una grúa detenida en un semáforo en la colonia Fundadores; una mujer resultó lesionada
El conductor de un vehículo de la marca Hyundai protagonizó un aparatoso percance vehicular, luego de que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y chocó por alcance contra una grúa que se encontraba detenida y por avanzar al cambiar la luz del semáforo a verde, en la colonia Fundadores, al oriente de Saltillo.
TE PUEDE INTERESAR: Trasnochado confunde luz del semáforo y provoca accidente, al sur de Saltillo
Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, cuando el conductor del vehículo sedán, identificado como Óscar, de 58 años, circulaba sobre la calle Juan Navarro con dirección de norte a sur, en compañía de una mujer identificada como Yolanda, de 51 años.
Al presuntamente conducir a exceso de velocidad, al llegar a la intersección con la calle 33, no se percató de la presencia de una grúa que se encontraba detenida ante la luz roja del semáforo, por lo que se impactó por alcance contra la unidad de arrastre.
Tras el impacto, el vehículo modelo HB20 quedó con severos daños en la parte frontal, mientras que la mujer resultó con lesiones visibles.
Testigos de lo ocurrido realizaron el reporte al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a los involucrados, siendo valorada la mujer, quien posteriormente fue trasladada a la clínica número 89 del IMSS para recibir atención médica especializada.
Finalmente, elementos de Tránsito Municipal consignaron el accidente ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de deslindar responsabilidades.