Saltillo: conductor no mide su distancia y termina estampado contra una grúa

El conductor de un vehículo de la marca Hyundai protagonizó un aparatoso percance vehicular, luego de que presuntamente circulaba a exceso de velocidad y chocó por alcance contra una grúa que se encontraba detenida y por avanzar al cambiar la luz del semáforo a verde, en la colonia Fundadores, al oriente de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, cuando el conductor del vehículo sedán, identificado como Óscar, de 58 años, circulaba sobre la calle Juan Navarro con dirección de norte a sur, en compañía de una mujer identificada como Yolanda, de 51 años.