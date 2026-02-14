Trasnochado confunde luz del semáforo y provoca accidente, al sur de Saltillo

Un automovilista que intentaba incorporarse del periférico a las calles de la colonia 26 de Marzo, al sur de Saltillo, provocó un accidente al confundir la luz del semáforo y no esperar la flecha correspondiente, la mañana de este sábado. Se trata de Félix Izaguirre, quien conducía un vehículo Ford Figo sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y, al llegar al cruce con Humberto Cid González, vialidad por la que pretendía incorporarse, avanzó antes de que la flecha estuviera en verde. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ¿Recuerdas tu primer amor? El enamoramiento como oportunidad para educar

Sin embargo, no logró su cometido, pues al encontrarse desvelado confundió la señal luminosa y avanzó cuando no le correspondía, ya que la luz de la flecha aún no estaba encendida. Esto ocasionó que se le atravesara a Alberto Pérez, quien circulaba por el periférico con dirección hacia Antonio Cárdenas, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, cuyo conductor no alcanzó a frenar e impactó el costado derecho del automóvil.