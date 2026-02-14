Trasnochado confunde luz del semáforo y provoca accidente, al sur de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 14 febrero 2026
    Trasnochado confunde luz del semáforo y provoca accidente, al sur de Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a las acompañantes de ambos vehículos, quienes no requirieron traslado hospitalario tras el accidente. Ulises Martínez
    Trasnochado confunde luz del semáforo y provoca accidente, al sur de Saltillo
    Los autos quedaron en medio de la vialidad Ulises Martínez

El conductor de un automóvil avanzó sin tener la luz verde en el semáforo, provocando que una camioneta lo impactara en el cruce del periférico Luis Echeverría y Humberto Cid González

Un automovilista que intentaba incorporarse del periférico a las calles de la colonia 26 de Marzo, al sur de Saltillo, provocó un accidente al confundir la luz del semáforo y no esperar la flecha correspondiente, la mañana de este sábado.

Se trata de Félix Izaguirre, quien conducía un vehículo Ford Figo sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y, al llegar al cruce con Humberto Cid González, vialidad por la que pretendía incorporarse, avanzó antes de que la flecha estuviera en verde.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ¿Recuerdas tu primer amor? El enamoramiento como oportunidad para educar

$!La confusión en la luz del semáforo provocó el choque cuando el conductor intentaba incorporarse hacia la colonia 26 de Marzo, al sur de Saltillo.
La confusión en la luz del semáforo provocó el choque cuando el conductor intentaba incorporarse hacia la colonia 26 de Marzo, al sur de Saltillo. Ulises Martínez

Sin embargo, no logró su cometido, pues al encontrarse desvelado confundió la señal luminosa y avanzó cuando no le correspondía, ya que la luz de la flecha aún no estaba encendida.

Esto ocasionó que se le atravesara a Alberto Pérez, quien circulaba por el periférico con dirección hacia Antonio Cárdenas, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, cuyo conductor no alcanzó a frenar e impactó el costado derecho del automóvil.

$!Autoridades solicitaron una grúa para retirar las unidades involucradas, mientras las aseguradoras iniciaron el proceso para la reparación de los daños.
Autoridades solicitaron una grúa para retirar las unidades involucradas, mientras las aseguradoras iniciaron el proceso para la reparación de los daños. Ulises Martínez

Dos mujeres que viajaban como acompañantes en cada uno de los vehículos fueron atendidas y valoradas por paramédicos de la Cruz Roja; no fue necesario trasladarlas a un hospital, ya que las lesiones que presentaban no eran de gravedad.

Se solicitó el apoyo de una grúa para retirar los vehículos y se dio aviso a las aseguradoras para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados; en caso de no lograrse, el Ministerio Público de Asuntos Viales se encargará de deslindar responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga
Coahuila tiene la novena tasa más alta de matrimonios y la cuarta más alta de divorcios por cada mil habitantes en México.

Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios
Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo

Catean agencia de viajes en Saltillo
Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
El sindicato titular del contrato colectivo exigirá condiciones justas para los trabajadores.

Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA
El “oído de avión” es un término genérico que engloba diversos síntomas.

Por qué duelen los oídos en los aviones y cómo prevenirlo
Despertarse con energía no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas, sino de la calidad del descanso.

¿Te despiertas agotado? El celular sabotea tu sueño