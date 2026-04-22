Saltillo: Confirma Javier Díaz a ‘Kikín’ Fonseca en relanzamiento de ‘Amor en Movimiento’

El Gobierno Municipal de Saltillo anunció la reactivación del programa itinerante “Amor en Movimiento”, una estrategia del DIF local orientada a acercar servicios de salud a la población. El relanzamiento se llevará a cabo el lunes 27 de abril a las 16:30 horas en el Biblioparque Norte, con acceso libre para la ciudadanía.

El alcalde Javier Díaz González informó que el evento contará con la presencia del exfutbolista y comentarista Francisco “Kikín” Fonseca, quien formó parte de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006 y actualmente participa como analista en televisión deportiva.