Saltillo: Confirma Javier Díaz a ‘Kikín’ Fonseca en relanzamiento de ‘Amor en Movimiento’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El Ayuntamiento de Saltillo reactivará el programa “Amor en Movimiento” con una jornada abierta al público y la participación del exseleccionado nacional
El Gobierno Municipal de Saltillo anunció la reactivación del programa itinerante “Amor en Movimiento”, una estrategia del DIF local orientada a acercar servicios de salud a la población. El relanzamiento se llevará a cabo el lunes 27 de abril a las 16:30 horas en el Biblioparque Norte, con acceso libre para la ciudadanía.
El alcalde Javier Díaz González informó que el evento contará con la presencia del exfutbolista y comentarista Francisco “Kikín” Fonseca, quien formó parte de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006 y actualmente participa como analista en televisión deportiva.
Durante el arranque, se presentará la nueva etapa del programa, que incorpora más herramientas para la detección oportuna de enfermedades. Entre los servicios adicionales destacan medición de presión arterial mediante baumanómetros y escáner mamario, los cuales se suman a consultas médicas generales, atención dental, estudios auditivos con entrega de auxiliares y exámenes visuales con dotación de lentes.
El edil subrayó que este esquema ha sido uno de los pilares de atención social del DIF Saltillo, encabezado por Luly López Naranjo, por lo que en 2026 se busca ampliar su alcance y fortalecer su impacto en sectores vulnerables.
De acuerdo con datos oficiales, el programa benefició el año pasado a más de 9 mil 500 personas a través de 126 jornadas, distribuidas principalmente en zonas urbanas, aunque también con presencia en comunidades rurales. Para este año, la unidad móvil continuará recorriendo colonias, barrios y planteles educativos, con el objetivo de mejorar el acceso a servicios básicos de salud y contribuir a elevar la calidad de vida de la población.