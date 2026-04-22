Saltillo: Confirma Javier Díaz a ‘Kikín’ Fonseca en relanzamiento de ‘Amor en Movimiento’

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Saltillo
/ 22 abril 2026
    Saltillo: Confirma Javier Díaz a ‘Kikín’ Fonseca en relanzamiento de ‘Amor en Movimiento’
    El alcalde Javier Díaz González anunció el relanzamiento de “Amor en Movimiento”, programa que llevará servicios médicos gratuitos a distintos puntos de la ciudad. CORTESÍA

El Ayuntamiento de Saltillo reactivará el programa “Amor en Movimiento” con una jornada abierta al público y la participación del exseleccionado nacional

El Gobierno Municipal de Saltillo anunció la reactivación del programa itinerante “Amor en Movimiento”, una estrategia del DIF local orientada a acercar servicios de salud a la población. El relanzamiento se llevará a cabo el lunes 27 de abril a las 16:30 horas en el Biblioparque Norte, con acceso libre para la ciudadanía.

El alcalde Javier Díaz González informó que el evento contará con la presencia del exfutbolista y comentarista Francisco “Kikín” Fonseca, quien formó parte de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006 y actualmente participa como analista en televisión deportiva.

$!Durante 2025, el programa benefició a más de 9 mil 500 personas mediante jornadas en colonias urbanas y comunidades rurales de Saltillo.
Durante 2025, el programa benefició a más de 9 mil 500 personas mediante jornadas en colonias urbanas y comunidades rurales de Saltillo. CORTESÍA
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Durante el arranque, se presentará la nueva etapa del programa, que incorpora más herramientas para la detección oportuna de enfermedades. Entre los servicios adicionales destacan medición de presión arterial mediante baumanómetros y escáner mamario, los cuales se suman a consultas médicas generales, atención dental, estudios auditivos con entrega de auxiliares y exámenes visuales con dotación de lentes.

$!Las brigadas del DIF Saltillo incorporarán nuevos equipos como escáner mamario y baumanómetros para ampliar la cobertura de atención preventiva.
Las brigadas del DIF Saltillo incorporarán nuevos equipos como escáner mamario y baumanómetros para ampliar la cobertura de atención preventiva. CORTESÍA

El edil subrayó que este esquema ha sido uno de los pilares de atención social del DIF Saltillo, encabezado por Luly López Naranjo, por lo que en 2026 se busca ampliar su alcance y fortalecer su impacto en sectores vulnerables.

$!El exfutbolista Francisco “Kikín” Fonseca será el invitado especial en la jornada inaugural del programa en el Biblioparque Norte.
El exfutbolista Francisco “Kikín” Fonseca será el invitado especial en la jornada inaugural del programa en el Biblioparque Norte. CORTESÍA

De acuerdo con datos oficiales, el programa benefició el año pasado a más de 9 mil 500 personas a través de 126 jornadas, distribuidas principalmente en zonas urbanas, aunque también con presencia en comunidades rurales. Para este año, la unidad móvil continuará recorriendo colonias, barrios y planteles educativos, con el objetivo de mejorar el acceso a servicios básicos de salud y contribuir a elevar la calidad de vida de la población.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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