UAdeC impulsa capacitación especializada sobre nuevo marco procesal civil y familiar

Con el propósito de reforzar la actualización normativa y elevar el nivel de preparación en el ámbito jurídico, la Universidad Autónoma de Coahuila presentó el Taller sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, dirigido a estudiantes, docentes y profesionistas del Derecho. Durante una rueda de prensa realizada en el Foro de Grupos y Talleres de la UAdeC, el Dr. Víctor Sánchez Valdés y la Dra. Marisol Díaz Valencia, coordinadores del programa y académicos de la Facultad de Jurisprudencia, subrayaron la importancia de esta iniciativa frente a la entrada en vigor del nuevo ordenamiento legal a nivel nacional.

Acompañados por la jueza Lilia Sánchez Castillo, así como por los docentes Sandra Rodríguez, Alberto Campos Oliva y Sofía Hernández Siller, coincidieron en que esta capacitación responde a la necesidad de adaptación del gremio jurídico ante cambios estructurales en la impartición de justicia. FORMACIÓN A LAS NUEVAS EXIGENCIAS JUDICIALES El taller se desarrollará en modalidad sabatina del 25 de abril al 29 de agosto de 2026, mediante la plataforma Microsoft Teams, lo que permitirá a las y los participantes compaginar su formación con actividades laborales. El plan académico contempla el análisis integral del Código Nacional, destacando aspectos clave como la oralidad en los procesos, la protección de sectores vulnerables y la incorporación de herramientas digitales en los procedimientos judiciales. El contenido estará organizado en siete módulos, que abarcarán desde disposiciones generales hasta procesos civiles y familiares, incluyendo su vertiente tecnológica. Será impartido por especialistas que han participado en la elaboración e implementación de esta legislación, entre ellos legisladores, jueces, magistrados, notarios y académicos.

Asimismo, se abordarán temas como las nuevas etapas procesales, los mecanismos alternativos de solución de controversias y el impacto del código en el ejercicio profesional contemporáneo. En congruencia con el enfoque práctico del programa, la evaluación consistirá en la elaboración de un video en el que las y los asistentes analizarán la evolución de figuras jurídicas del sistema tradicional al nuevo modelo. Las personas interesadas podrán realizar su registro a través del formulario digital disponible en la liga: https://forms.cloud.microsoft/r/0BksWY8Vw6?origin=QRCode

Publicidad

Temas

Leyes Talleres

Organizaciones

UAdeC

