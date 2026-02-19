Saltillo conmemora la Batalla de La Angostura con cuatro días de homenaje, historia y actividades

El programa incluye honores a la bandera, mensaje de bienvenida por parte del presidente del Patronato del Museo, Mauricio González Puente, así como intervenciones del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; del comandante de la 6ª Zona Militar, general Juan Carlos Quiroz Muñoz; y del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

La agenda contempla actos protocolarios con la presencia de autoridades estatales, municipales y representantes diplomáticos, así como actividades históricas, artísticas y recreativas dirigidas a toda la familia.

A través de sus redes sociales, el museo convocó a la comunidad a participar en cuatro días de actividades gratuitas que se desarrollarán del jueves 19 al domingo 22 de febrero en la explanada del recinto y en el propio campo de batalla, ubicado frente al poblado de La Angostura, al sur de Saltillo.

Con ceremonias solemnes, recreaciones históricas y actividades culturales abiertas al público, el Museo de la Batalla de La Angostura conmemorará un aniversario más del enfrentamiento ocurrido en febrero de 1847, considerado uno de los episodios más significativos de la guerra entre México y Estados Unidos.

También se prevé la asistencia de representantes consulares de Irlanda, Honduras y Estados Unidos, en reconocimiento al carácter internacional que ha adquirido esta conmemoración, especialmente por la participación del Batallón de San Patricio durante el conflicto.

Uno de los momentos centrales será la guardia de honor en el Memorial de los San Patricio, acompañada de un mensaje de la Embajada de Irlanda en México. Asimismo, se realizará la ceremonia en el Árbol de la Paz y la presentación de la Bandera de la Paz de la ONU, con participación del Grupo 7 Scout.

ACTIVIDADES CULTURALES

Además del protocolo oficial, se desarrollarán exhibiciones de uniformes y trajes de la época (1846-1848), muestra de armas históricas, recorridos guiados por la ruta del combate a cargo del doctor en Historia Carlos Recio Dávila, y una exposición museográfica dirigida por el director del recinto, Hugo Amezcua.

La jornada incluirá también la presentación de la Banda de Música de la 11ª Región Militar, la participación de cabalgantes de la Federación Nacional de Cabalgantes Cimarrones, actividades scout y una verbena popular a partir de las 14:00 horas.

El domingo se habilitará transporte gratuito desde el museo a partir de las 7:00 horas para quienes deseen trasladarse al campo histórico.

¿QUÉ OCURRIÓ EN LA ANGOSTURA?

La Batalla de La Angostura —conocida en Estados Unidos como la Batalla de Buena Vista— se libró los días 22 y 23 de febrero de 1847 en un paso montañoso estratégico al sur de Saltillo.

El ejército mexicano, comandado por Antonio López de Santa Anna, enfrentó a las fuerzas estadounidenses dirigidas por Zachary Taylor. A pesar de encontrarse en condiciones adversas tras una larga travesía por el desierto, las tropas mexicanas lograron romper líneas enemigas y capturar posiciones clave. Sin embargo, tras dos días de intensos combates, se ordenó la retirada hacia San Luis Potosí, decisión que marcó el rumbo posterior de la campaña militar en el norte del país.

Uno de los episodios más recordados es la participación del Batallón de San Patricio, integrado principalmente por soldados irlandeses que desertaron del ejército estadounidense para unirse a México, motivados por afinidad religiosa y por las condiciones que enfrentaban en las filas norteamericanas.

Hoy, la conmemoración de esta batalla no solo representa un acto de memoria histórica para Coahuila, sino también un punto de encuentro cultural entre México e Irlanda, consolidando un homenaje que trasciende fronteras y generaciones.