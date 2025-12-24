Saltillo consolida agenda integral a favor de la niñez y la juventud

El Gobierno Municipal de Saltillo ha fortalecido una política pública centrada en la niñez y la juventud, con acciones orientadas a garantizar su protección, bienestar y desarrollo integral, mediante programas educativos, alimentarios, de prevención y participación social. El alcalde Javier Díaz González subrayó que la infancia representa una prioridad para su administración, al destacar que las estrategias implementadas buscan ofrecer oportunidades reales de aprendizaje, salud y crecimiento en entornos seguros. “En Saltillo estamos construyendo un mejor presente y un futuro más justo para nuestras niñas, niños y jóvenes”, expresó. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo fortalece políticas para personas con discapacidad en el primer año de gobierno de Javier Díaz

Como parte de este compromiso, el edil y su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, participaron en la XXXIX Asamblea Nacional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, celebrada en la Cámara de Diputados, donde autoridades de distintos municipios refrendaron su responsabilidad de fortalecer políticas en favor de la infancia y la adolescencia. En el ámbito preventivo, a través del DIF Saltillo se reforzó el programa “Todos los Niños en la Escuela, No en la Calle”, con la realización de 134 recorridos en distintos sectores de la ciudad, especialmente en cruceros, para detectar y atender situaciones de riesgo. Estas acciones se complementaron con 21 campañas informativas difundidas en redes sociales, enfocadas en la sensibilización comunitaria.

La administración municipal también impulsó espacios de participación infantil, como el Cabildo Infantil, ejercicio democrático que convocó a niñas y niños de la ciudad y que logró la recepción de 4 mil 184 propuestas provenientes de 177 planteles educativos. En materia de bienestar social, se otorgaron 85 mil 307 raciones de alimentos en los centros infantiles operados por el DIF Saltillo. De manera paralela, el programa “Aprende, es Tiempo de Actuar” atendió a 7 mil 939 menores y adolescentes mediante 91 talleres, además de la entrega de material informativo sobre temas como uso responsable de redes sociales, acoso escolar y hábitos de higiene.